Dit bedrijf levert 50.000 mondkapjes per week: ‘Maar ik wil er geen winst op maken’

Eigenaar Martin van der Sluis hoopt de eerste zending dinsdag of woensdag binnen te krijgen. De overheid is positief en staat garant dat de kapjes ook de grens over kunnen. Van der Sluis is groot geworden met unieke gepatenteerde luchtzuiveringsfilters die hij wereldwijd produceert en verkoopt. Ze werken met plasma, vandaar de naam van zijn bedrijf. In China heeft hij ook productiecapaciteit. Die levert hij in om mondkapjes te produceren die geschikt zijn voor de zorg.