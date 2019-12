Dit is hoeveel zorgtoeslag je in 2020 krijgt

Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag - vorig jaar waren dat 4,5 miljoen mensen. Maar wanneer kom je daarvoor in aanmerking? Goed nieuws: de vergoeding is komend jaar (iets) hoger dan in 2019.

Met een inkomen lager dan 30.481 euro per jaar, heb je komend jaar recht op een tegemoetkoming voor je zorgverzekering en eigen risico. Heb je een toeslagenpartner, dan mag jullie gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan 38.945 euro. Hoeveel zorgtoeslag je per maand krijgt, hangt af van de hoogte van je inkomen. De zorgtoeslag daalt bij een hoger inkomen. Als je tot 21.000 euro verdient, heb je komend jaar recht op 104 euro per maand - 5 euro per maand meer dan dit jaar. Als je 30.000 euro verdient, is dat nog 7 euro.

Heb je een toeslagenpartner, dan is de tegemoetkoming in de zorgkosten hoger. Als jullie gezamenlijk 21.000 euro verdienen, hebben jullie komend jaar recht op 199 euro zorgtoeslag, 7 euro meer dan dit jaar. Is het gezamenlijke inkomen 38.500 euro, dan heb je recht op 6 euro per maand. Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht met de maandbedragen voor 2020.

Vermogen

Overigens heb je alléén recht op zorgtoeslag als je vermogen (spaargeld, aandelen en de waarde van een vakantiehuis) niet hoger is dan 116.613 euro. Het maximaal vermogen samen met een toeslagenpartner, mag niet hoger zijn dan 147.459 euro. Als de waarde van jullie vermogen op 1 januari 2020 hoger is dan bovenstaande bedragen, heb je dat gehele jaar geen recht op zorgtoeslag.

Uit onderzoek van vergelijkingssite Independer eerder dit jaar blijkt dat ongeveer 450.000 mensen met recht op zorgtoeslag in 2018, deze niet hadden aangevraagd. ,,We hadden niet verwacht dat het er zoveel zouden zijn’’, zegt een woordvoerder. Het online financieel platform berekende dat Nederlanders daarmee gezamenlijk 100 miljoen euro aan toeslagen lieten liggen. Er zijn verschillende redenen waarom geen gebruik werd gemaakt van de toeslag. Zo bleek dat inwoners met een laag inkomen huiverig zijn deze aan te vragen uit angst dat zij de toeslag later weer terug moeten betalen. Mensen met een hoger inkomen realiseren zich vaak niet dat zij daar recht op hebben.

Quote Mensen die het geld het hardst nodig hebben, laten het meeste geld liggen Joris Kerkhof, Independer

,,Je kan zeggen dat mensen die het geld het hardst nodig hebben ook het meeste geld laten liggen’’, zegt Joris Kerkhof van Independer. De Bond voor Belastingbetalers (Bokkz) stelde vast dat 14 procent van de mensen met een lager inkomen géén gebruik maakt van de zorgtoeslag. Tot 1 september 2020 is het mogelijk om de zorgtoeslag voor 2019 aan te vragen.

Om zorgtoeslag aan te vragen moet je 18 jaar of ouder zijn, een Nederlandse zorgverzekering hebben en de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. De toeslagen worden iedere maand op de 20ste uitbetaald. Uitzonderingen zijn juli (22-07) en september (21-09).