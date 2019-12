Dit jaar hogere kerstbonus voor 700.000 werknemers

Een hogere eindejaarsuitkering is een van de speerpunten in de cao-onderhandelingen. ,,Een eindejaarsuitkering spreekt erg tot de verbeelding’’, zegt Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de FNV. ,,Mensen vinden het fijn om in deze dure maand een bedrag in een keer te krijgen. Daar hechten ze veel waarde aan.’’

50 miljoen

Inmiddels is in 25 cao’s, waaronder grote als die voor de schoonmaakbranche (132.000 mensen), gehandicaptenzorg (152.000) en de verpleeg- en verzorgingshuizen (354.000), een hogere eindejaarsbonus afgesproken. In totaal krijgen nu ruim 700.000 werknemers een hoger kerstextraatje gestort. ,,Daarbij gaat het om 0,2 procent meer loon gemiddeld. Dat is in totaal 50 miljoen euro’’, verduidelijkt Boufangacha.



De afspraken over de eindejaarsuitkering zijn onderdeel van de loonafspraken die de FNV maakt. Boufangacha maakt het op zich niet uit of de lonen structureel stijgen of via de eindejaarsuitkering. ,,In beide gevallen gaat het om een structurele verhoging. De hogere eindejaarsuitkering komt ook elk jaar terug.’’



In 2018 was de eindejaarsuitkering nauwelijks onderwerp van gesprek aan de onderhandelingstafel. Maar nu werknemers aangeven er waarde aan te hechten zet de FNV het thema bij elke cao-onderhandeling op de agenda. Ook het afgelopen jaar.



De coördinator merkt dat werkgevers er ook welwillend tegenover staan. ,,Je ziet dat werkgevers het soms lastig vinden om de lonen met terugwerkende kracht te verhogen. Dan verhogen ze liever de eindejaarsuitkering.’’