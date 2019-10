Dit kun je verdienen in de logistiek

Salarissen op een rijDe salarissen in de logistiek zijn in deze krappe arbeidsmarkt niet onaardig. Bruto liggen deze zeker 200 euro per maand hoger dan een paar jaar geleden. Adviseur Corné Rutten van AXS Logistiek vertelt aan Nationale Vacaturebank hoe je een logistieke functie vindt die goed verdient én je werkplezier geeft.

Vrachtwagenchauffeur gezocht. Buschauffeur gezocht. Logistiek medewerker gezocht. Luchtverkeersleider gezocht... Personeel voor de logistiek is niet aan te slepen. Adviseur Corné Rutten van AXS Logistiek is al jaren verantwoordelijk voor de bemiddeling en detachering van logistiek personeel. De afgelopen tijd is er een duidelijke verschuiving te zien in de eisen die werkgevers stellen en in de salarissen die zij betalen, zegt hij. ,,De salarissen liggen zeker 200 euro bruto per maand hoger dan een aantal jaar geleden. Ook voor starters.’’

Dit zijn een aantal gemiddelde salarissen voor veelvoorkomende functies in de logistiek:

In de logistiek kun je voor een baan op kantoor kiezen, maar ook voor een functie ‘op de weg’. Maakt dat nog uit voor de hoogte van het salaris? Rutten: ,,Ik denk dat werknemers in kantoorfuncties iets meer verdienen, de planners, projectleiders of inkopers bijvoorbeeld. Maar tegelijk kunnen vrachtwagenchauffeurs weer onregelmatig werken. Met avond-, nacht- en continudiensten die je dan draait kun je al snel tot 30 procent bovenop je reguliere salaris verdienen.’’

In de praktijk ziet Rutten dat veel jonge mensen met familieleden in de logistiek zelf ook de sector inrollen. ,,Ze weten dat er veel banen te vinden zijn. Op een logistieke opleiding en tijdens de stages ervaren ze welke kanten van het werk hen bevallen. Dat laatste is heel belangrijk. Honderd of tweehonderd euro per maand extra is het niet waard als je een baan hebt die je niet leuk vindt. Alles begint en eindigt met werkplezier.’’

Onderhandelingspositie

Ruttens belangrijkste advies? ,,Voorkom een tunnelvisie op één baan. Er is zoveel te doen in onze branche. Ga verschillende gesprekken aan. Het komt je onderhandelingspositie alleen maar ten goede als je meerdere aanbiedingen hebt liggen.’’ Durf ook te solliciteren als je niet aan alle eisen in de vacature voldoet. ,,Als een hbo-opleiding bijvoorbeeld een eis is en jij hebt een mbo-diploma op zak, zijn er nog steeds wel kansen als je waardevolle werkervaring hebt.’’ Laat dit ook zien op je cv. ,,Omschrijf duidelijk wat je hebt gedaan en ga zeker het gesprek aan. Wees standvastig en zet iets hoger in dan je eigenlijk hoopt. Want door zenuwen ben je al snel geneigd om te veel te zakken.”

Zijwaartse groei

Stel, je bent vrachtwagenchauffeur, servicemonteur of logistiek medewerker en je wilt meer verdienen. Moet je daarvoor van baan wisselen? Nee, zegt Rutten. ,,Je kunt ook bij je eigen werkgever proberen door te groeien, bijvoorbeeld naar een leidinggevende of juist een specialistische functie.’’ Ook ‘zijwaartse groei’ is een optie, oftewel door een andere functie te gaan bekleden. ,,Ik zie bijvoorbeeld veel chauffeurs op een later moment planner worden. Zij weten hoe chauffeurs werken en denken en weten uit de praktijk wat nodig is voor een goede planning. Vanuit die ervaring kun je later weer doorgroeien in een andere kantoorfunctie. Zo zet je slimme carrièrestappen.’’

Ook belangrijk om te weten: in de logistiek zul je wat betreft de arbeidsvoorwaarden waarschijnlijk geen grote verrassingen tegenkomen. ,,Tussen de meeste functies zitten geen schokkende verschillen qua salaris’’, stelt Rutten. ,,Dat geldt ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden: je krijgt vaak 25 vakantiedagen, vakantiegeld, et cetera. De reiskostenvergoeding kan nog wel een verschil maken. Veel logistieke organisaties liggen in buitengebieden van steden. Als je daar een eind vandaan woont, kunnen de reiskosten nog flink oplopen, denk aan 150 tot 200 euro netto per maand. Kijk zeker of de werkgever je daarin tegemoet wil komen.”

