Dit ondernemerskoppel werd groot met make-overs van Paleis Soestdijk en Westergasfabriek

Laura werd in coronatijd wedding­plan­ner: ‘Straks hebben mensen juist zin in feest’

5 januari Je kunt het rustig een opmerkelijke carrièremove noemen. In een tijd waarin een hand, knuffel of kus verboden is en de mensheid bijna een jaar verstoken is van feestjes hakte Laura Brinkmans (31) de knoop door. Onder de noemer Twente Weddings verzorgt zij straks als het allemaal weer kan en mag een droombruiloft van A tot Z.