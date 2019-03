‘Doorbijters’ gezocht die vast de proeven willen testen van Expeditie Robinson

RTL is op zoek naar mensen die alvast de nieuwe proeven willen testen van Expeditie Robinson, voordat de opnames van start gaan. De kandidaten die straks meegaan, moeten het natuurlijk niet te makkelijk krijgen. Daarom mag jij vast je stinkende best doen en zwemmen in azuurblauw water en klimmen in palmbomen. Nee, je krijgt daar niet voor betaald. Wel is de reis inclusief de vluchten, accommodatie, kosten voor vaccinaties en transfers naar het vliegveld. Volgens de organisatie heeft de 9-daagse reis een waarde van 5000 euro.