Dreigend tekort aan huisartsen: ‘Assistenten zijn de redding’

Lopend door de gangen van het Bisschop Hamershuis, een locatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, vertelt Van den Driesschen (58) tussen twee werkcolleges door enthousiast over de niet eens meer zo nieuwe hbo-masteropleiding tot physician assistant (PA). Zijn studenten, in het bezit van een bachelor in bijvoorbeeld verpleegkunde, fysiotherapie of logopedie, hebben allemaal ruime praktijkervaring. Ze gaan twee dagen per week naar school.

Uitzondering

Toen Van den Driesschen begon als PA, vijftien jaar geleden in een huisartsenpraktijk in Elst, had zijn huisarts het zwaar te verduren. Collega’s vonden het maar niks dat iemand die er maar twee jaar voor had gestudeerd patiënten opving. ,,Gelukkig was mijn huisarts een uitzondering’’, zegt Van den Driesschen. ,,Hij gaf de ruimte om me te ontwikkelen en het vertrouwen te winnen van de patiënten en de andere huisartsen in Elst.’’

Van den Driesschen was een van de eerste PA's, en later ook docent aan de opleiding. Als medeoprichter van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) is hij tevens belangenbehartiger. ,,De PA bleek een belangrijke steun in een dagpraktijk. Mijn huisarts was er blij mee, want ineens had hij tijd voor patiëntbezoek. Ik kon zelfstandig het spreekuur doen. Ook hoefde hij bijvoorbeeld palliatieve zorg niet meer uit te besteden. Dat scheelde een hoop geld.''

Quote Ik merk nu al dat ik verlich­ting bied in de agenda van de huisarts Miranda Giesbertsen, PA-student

In die tijd voorzag de overheid een tekort aan huisartsen voor 2020, vertelt Van den Driesschen. En inderdaad zijn er tegenwoordig patiëntenstops en problemen met praktijkopvolging of -uitbreiding. De verhoogde werklast belemmert goede zorg voor kwetsbare patiënten, zo meldt de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).

De overheid voorzag destijds ook al dat een nieuwe hbo-master uitkomst zou brengen en subsidieert deze dan ook. Van den Driesschen: ,,Ziekenhuizen zetten de PA’s inmiddels graag in. Bij huisartsen ligt dit helaas wat moeilijker, ze zijn terughoudend. De LHV heeft de ontwikkelingen lang tegengehouden, omdat zij vond dat de oplossing lag in meer huisartsen. Maar deze werken steeds vaker parttime en willen minder vaak een eigen praktijk. Dan los je problemen met werkdruk en continuïteit niet op.’’

Huisartsen missen de juiste kennis, ze weten niet wat het beroep van PA inhoudt. Hans Peerden is sinds 27 jaar huisarts in Nijmegen-West. ,,Het is mij niet duidelijk wat de PA kan en wat de kosten zijn’’, zegt hij. ,,Zelf spreek ik de mensen liefst bij de eerste presentatie van hun klachten. Zo kan ik een goede inschatting maken van wat er verder nodig is. Een extra laag ertussen lijkt mij niet prettig.’’

Regisseur

Patiënten zijn echter tevreden en uit onderzoek blijkt dat de PA veilig en doelmatig werkt, zegt Van den Driesschen. ,,Er is weinig verschil tussen arts en PA in medisch handelen en communicatieve vaardigheden. Wel in de hoeveelheid kennis: de huisarts kent het boek van buiten, de PA weet waar hij de informatie moet zoeken als hij die nodig heeft.’’

Zijn studenten zijn positief. Zo zegt Miranda Giesbertsen (39) uit Apeldoorn: ,,Ik ben een halfjaar bezig met de opleiding. We doen ook praktijk en ik merk nu al dat ik verlichting bied in de agenda van de huisarts.’’ Ook Alice van de Ridder (48) uit Apeldoorn denkt bij te dragen aan verlichting van de werkdruk. ,,Ik pak zelf de spreekuuragenda van de huisarts en ga aan de slag. Ik heb een achtergrond als IC-verpleegkundige, dat helpt enorm. Weet je iets niet, dan kun je altijd overleggen.’’

Tandem

In de regio gebeurt er inmiddels veel op het gebied van PA’s. Van den Driesschen: ,,De huisartsenpost Arnhem werkt nu met PA’s; daar lopen ze voor op de dagpraktijken. In Deventer, Zutphen, Winterswijk en Enschede leiden ze allemaal PA’s op. Daardoor maken steeds meer huisartsen kennis met het fenomeen.’’

Zelfs de LHV is nu om, zegt Van den Driesschen terwijl hij het lokaal met wachtende studenten instapt. Hij is blij: ,,De huisarts blijft de regisseur, maar als tandem kunnen we veel meer zorg aan.’’