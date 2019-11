Drie mannen over werken in de zorg: ‘Je merkt wel dat het wordt gezien als vrouwenwereld’

Salaris ‘Onderhan­de­len over mijn salaris is zinloos, maar ik probeer het telkens toch’

10 november Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Astrid (49) werkt 28 uur per week als onderwijsplanner. Daarnaast is ze zelfstandig media-adviseur en dit jaar opende ze ook haar eigen afslankpraktijk. In totaal draait ze zo’n 40-45 uur per week.