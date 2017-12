Droombaan: Brenda werkt elke dag met reuzenpanda's

Elke ochtend moet Brenda zich weer even knijpen. Nee, het is echt waar: ze is dierenverzorger van de twee reuzenpanda's die in Ouwehands Dierenpark in Rhenen wonen. Een kinderdroom die is uitgekomen, want in een werkstuk uit groep 7 schreef ze het al zwart op wit: 'ik wil met beren gaan werken'.



,,Ik kan me niet voorstellen dat dit ooit gaat vervelen", vertelt Brenda enthousiast. Ze kwam 14 jaar geleden als stagiaire binnen in de dierentuin op de Grebbeberg en besloot meteen dat ze zoveel ervaring als mogelijk wilde opdoen. Van leeuwen tot ijsberen: alle dieren zijn interessant. ,,Dat was ook een van de redenen dat ik solliciteerde op deze functie: met panda's werken had ik natuurlijk nog nooit gedaan. Het leek me een geweldige ervaring."



Een paar jaar geleden ging in het park al het gerucht dat er mogelijk panda's naar Rhenen zouden komen. Direct liet Brenda aan haar leidinggevende weten dat ze daar alles voor opzij zou zetten. ,,Panda's zijn fascinerende dieren. Zeker als dierenverzorger is het een andere tak van sport: hun eetpatroon is bijzonder omdat ze vooral bamboe eten, we observeren hun gedrag constant omdat we precies in de gaten willen hebben hoe ze zich voelen, en over twee maanden begint de paartijd. Dat brengt weer een heel spannende periode met zich mee.''