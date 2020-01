Een bedrijf starten na je 80ste of als je 14 bent? Deze ondernemers bewijzen dat het kan

Iedereen kan ondernemer worden, of je nu gepensioneerd bent of nog op de middelbare school zit. Heel jong of wat ouder zijn, heeft zowel voor- als nadelen. Ondernemers Han (82 jaar) en Michelle (14 jaar) vertellen over hun ervaringen.

Michelle Kersten zit in de derde klas van het gymnasium, plukt als bijbaan tomaten én heeft een eigen bedrijf in het ontwerpen en verkopen van skitruien en mutsen. Michelle, gepassioneerd skiër, doet bijna alles voor haar skikledinglijn iSNOWPRO zelf, van het contact met partners, het ontwerpen van de website tot de marketing. ,,Maar als ik iets voor de belasting moet doen, dan helpt mijn moeder. Dat vind ik te ingewikkeld.’’

Alarmknop

Han van Doorn is 82 jaar en ontwikkelde een eigen app: Are you okay today. Hij kwam op het idee nadat een vriendin van de trap was gevallen en pas dagen later gevonden werd. Han wist meteen: dit mag mij nooit overkomen. Aan de andere kant wilde hij ook geen alarmknop dragen, geen camera’s in zijn huis of sensoren. Daarom bedacht Han een app met een zelflerend systeem dat het dagelijks elektrisch verbruik in de gaten houdt. Zodra het activiteitenpatroon afwijkt van het normale, stuurt de app een seintje.

Het ondernemen vindt Han ‘fantastisch’. Het heeft zijn leven weer richting gegeven. ,,Als je gaat ondernemen, heb je tenminste weer een doel en dat houdt je vitaal’’, zegt Han. ,,Je moet het zien als een feestje waar je niemand kent. Als je aan de praat raakt met iemand, wordt al snel gevraagd wat je doet. Ik heb nu weer wat te vertellen.’’

Han van Doorn won zowel de publieksprijs als de eerste prijs van de jury in Start-up Plus.

Familie

Hoewel Michelle als schoolgaande ondernemer veel ballen in de lucht moet houden, motiveren de drukte en afwisseling haar alleen maar. ,,School gaat altijd voor, daardoor ben ik ‘s avonds soms wat langer bezig. Maar het gaat goed, alleen nu heb ik het extra druk zo net voor het skiseizoen.’’ Als er een bestelling binnenkomt bij haar leverancier, brengt ze die na schooltijd op de fiets naar de drukker. Haar oma helpt bij het aannaaien van de labeltjes.

Ook Han schakelde familie in bij het ontwikkelen van zijn app. Samen met zijn zoon, die tien jaar bij Microsoft werkte, dacht hij alles uit. ,,Het systeem voldoet aan onze eisen. Ik heb geen alarmknop om mijn nek hangen en voel me weer veilig in mijn eigen huis. En mijn zoon weet dat het goed met mij gaat, hij begon me namelijk met smoesjes op te bellen omdat hij zich zorgen maakt. Dat hoeft nu niet meer.’’

Ook is de privacy van oudere mensen gewaarborgd met de app. ,,Het systeem belt eerst mij en daarna pas mijn zoon als ik niet opneem. Want stel nou dat ik bij mijn geliefde ben, dan wil ik niet dat mijn zoon wordt gebeld.’’ Met zijn app heeft Han een gat in de markt gevonden voor twee doelgroepen: de 800.000 mantelzorgers die zich echt zorgen maken en de 900.000 alleenwonende ouderen in Nederlanders.

50-plussers

Han volgde een cursus tot ondernemen bij Start-up Plus, een gratis leerprogramma voor 50-plussers die een eigen bedrijf willen opzetten. ,,Ik heb altijd goede ideeën, maar geen verstand van hoe ik in het de markt kon zetten. Dat heb ik moeten leren.’’ Maar volgens de ondernemer is zijn leeftijd juist alleen maar een voordeel, anders was hij nooit op het idee gekomen. ,,Ik ben een bedrijf begonnen vanuit mijn eigen ervaring. Een jonger iemand kent het probleem niet.’’

Speelt zijn hoge leeftijd hem dan echt geen parten? ,,Jongere ondernemers werken sneller dan ik, maar gaan ook vaak te snel. Het is niet voor niets dat 90 procent van jongere ondernemers in de e-health niet verder komt. Ze bedenken prachtige oplossingen, maar denken niet genoeg na over welk probleem ze oplossen.’’

Onderzoek van National Bureau of Economic Research toont zelfs aan dat 50-plussers succesvoller zijn in het laten slagen van een onderneming. Volgens het leerprogramma Start-up Plus, zijn 50-plussers die een eigen bedrijf beginnen, twee tot drie keer zo succesvoller dan dertigers.

Impulsiever

Ondernemer Michelle vindt dat het jong zijn, ook alleen maar voordelen heeft. ,,Veel mensen vinden het heel bijzonder dat ik dit op jonge leeftijd doe, waardoor ik eerder opval. Dat is handig want heel veel mensen bedrukken kleding.’’ Daarnaast denkt Michelle ook dat ze er misschien wat impulsiever in staat. ,,Ik probeer het gewoon en zie wel of het lukt. Niet geschoten is altijd mis.’’

Michelle (14 jaar) denkt dat een eigen bedrijf hebben op jonge leeftijd alleen maar voordelen heeft.

