Een op de vier kijkt Netflix op het werk

Over hoe de Netflixers dat dan precies doen op het werk, zegt het onderzoek niets. Wie zo stiekem mogelijk wil kijken, kijkt misschien nog het best op z’n smartphone. In 2016 keek nog maar 10 procent van de abonnees (wereldwijd ruim 110 miljoen) Netflix via mobiel. Uit onderzoek blijkt dat ze in de VS meer en meer kijken via tablets of smartphone. In Nederland kijken we de laatste jaren intussen al gemiddeld 2 uur per week Netflix via mobiel.