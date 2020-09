Een op vijf vindt dat baas te weinig doet om op werk afstand te kunnen houden

Een op de vijf mensen met een betaalde baan vindt dat er op hun werkplek niet genoeg maatregelen zijn genomen om voldoende afstand te kunnen houden. Dat blijkt uit een enquête van LocalFocus, in samenwerking met Kieskompas onder 3.486 respondenten. Hen werd gevraagd naar coronamaatregelen op de werkvloer, zoals speciale looproutes en meer afstand.

In sommige provincies zijn de cijfers nog minder rooskleurig dan het landelijke gemiddelde: in Overijssel (28,7 procent), Zeeland (25,7 procent) en Utrecht (25,4 procent) zegt zelfs meer dan een kwart van de respondenten dat er op kantoor onvoldoende rekening wordt gehouden met de 1,5 meter. In Drenthe (13,8 procent), Flevoland (14,9 procent) en Friesland (15,6 procent) worden de maatregelen het vaakst wél in acht genomen volgens de ondervraagden.

Besmetting op werk

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal mensen dat besmet raakt op de werkvloer groeit. Afgelopen week ging het om 11,1 procent van de besmettingen. Alleen in de thuissituatie (55,8 procent) werden er meer mensen besmet. Uit cijfers die De Volkskrant opvroeg bij Inspectie SZW bleek vorige week dat er sinds het begin van de corona-uitbraak 3500 meldingen zijn binnengekomen over een ongezonde of onveilige werkplek. Daarbij ging het vaak om het niet handhaven van de 1,5 meter of om zieke collega’s die gewoon naar kantoor gingen.

Ook in het voorjaar kwamen er al ruim duizend meldingen binnen bij de Inspectie SZW over mogelijke overtredingen van de coronavoorschriften bij bedrijven. In de meeste gevallen komen werkgevers alsnog in beweging als de inspectie telefonisch contact opneemt. Soms doen ze dat echter niet, zoals een groentekweker in het Friese Waadhoeke. De Inspectie eiste in dat geval dat er maatregelen genomen werden.

Overigens is er ook een groep respondenten die de situatie op de werkvloer niet kan beoordelen omdat ze volledig thuiswerken, aldus LocalFocus. In Utrecht en Noord-Holland is dat voor een op de vijf werkenden het geval. In Zeeland is de groep thuiswerkers het kleinst.

