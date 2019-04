‘Er zijn bedrijven waar ze zelfs tijdens vergaderingen buikspieroefeningen doen’

Zitten is het nieuwe roken, u heeft het vast gehoord. Althans, wat onze gezondheid betreft. Het is minder verslavend, en er zijn bij mijn weten weinig pubers die elkaar opjutten om voor het eerst een bank te proberen. Maar het is wel degelijk een gewoonte die slecht is voor je gezondheid: vandaar dus dat ‘nieuwe roken’.

Skippybal

Om te stoppen met deze verslaving aan de stoel worden volop alternatieven uitgeprobeerd. Zo zat ik zelf op kantoor op een soort grote skippybal, waardoor ik gedwongen werd om mijn zithouding actief te corrigeren. Dit hield ik vol totdat ik hoorde dat (ten onrechte!) het gerucht ging dat ik aambeien had, maar dat is een ander verhaal. Ik ken ook mensen met een sta-bureau en mensen die voor veel te veel geld een hometrainer onder hun werkplek hebben laten monteren. Er zijn bedrijven waar staand wordt vergaderd, of waar zelfs tijdens vergaderingen buikspieroefeningen worden gedaan. In het laatste geval schijnen de vergaderingen wel lekker snel klaar te zijn.

Quote Loop langs het kantoor van die persoon die je anders een mail had gestuurd

Het kan nog makkelijker: probeer gewoon zo veel mogelijk tijd in je werkdag op je benen te staan. Loop langs het kantoor van die persoon die je anders een mail had gestuurd. IJsbeer tijdens een telefoontje met een cliënt. Maak tijdens een overleg een ommetje door het gebouw in plaats van dat je met een bekertje koffie aan een tafel zit.

Plukjes mensen

Of maak tijdens je lunchpauze een wandeling door een parkje. Niet dat dit een wereldschokkend advies is, overigens. Ik zie rond het middaguur steeds vaker plukjes mensen door het park benen. Meestal in groepjes van vier of vijf, met een boterhammetje in de hand.

Wandelen kent nog meer voordelen. Je bent even uit je vaste omgeving, en dat zorgt voor nieuwe inzichten. Je hebt de tijd om even echt na te denken. Je bloeddruk daalt. Je spieren ontspannen. Je verbrandt een paar van de calorieën van het broodje kroket dat je uit de cafetaria haalde. Je wordt er minder gestrest van, met name als je wandelt in de natuur in plaats van in een stedelijke omgeving.

Natuurlijk zijn er ook nadelen. Het kan er een tikkeltje lullig uitzien. En als je even niet uitkijkt sluit die ene vervelende collega zich aan ‘omdat het nou eenmaal gezellig is’. Daarom zou ik zeggen: voel je niet verplicht om altijd met collega’s te gaan wandelen. Behoud je het recht voor om in je eentje te lopen, als je dat prettiger vindt. Dat is pas écht rustgevend.

Wat voor effect heeft dat op ons lichaam? En kun je in de 21ste eeuw nog een stressloos leven leiden? De Universiteit van Nederland vroeg het psycholoog Thijs Launspach.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).