Frankrijk verplicht dragen van een mondkapje op werk

Het mondkapje raakt bij de Fransen steeds verder ingeburgerd. Ook op de werkplek wordt het per 1 september verplicht om er een te dragen. Werkgevers maken zich zorgen over de extra kosten die hen dat oplevert. ‘De regering doet alsof de pandemie weer helemaal terug is, maar dat is niet zo.'

Fransen moeten op steeds meer plaatsen verplicht een mondkapje op, omdat het aantal besmettingen snel stijgt. In een week kwamen er ruim 16.000 besmettingen bij. ,,In alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen met corona aan het toenemen'', waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid.

De Franse regering heeft daarom besloten om mondkapjes per 1 september te verplichten bij alle bedrijven. Alleen in individuele en afgesloten werkkamers mag iemand zijn of haar masker af doen. Volgens onderzoek vindt 24 procent van alle nieuwe besmettingen in Frankrijk op de werkplek plaats. Maar thuiswerken kan nu eenmaal niet in alle gevallen.

Franse bedrijven hebben verdeeld gereageerd op de plicht om nu ook hun werknemers mondkapjes te laten dragen. ,,De regering doet alsof de pandemie weer helemaal terug is, maar dat is niet zo'', liet de grootste werkgeversorganisatie, Medef, weten.

Kleine bedrijven klagen dat zij de mondkapjes moeten betalen. ,,Veel ondernemers hebben daar helemaal geen geld voor. Als we dit langdurig moeten doen, dan is het toch rechtvaardig dat de regering het ook betaalt?'', zei de SID, de branche-organisatie van onafhankelijke kleine bedrijven.

100 euro per maand

Vakverenigingen rekenden uit dat Franse ondernemers nu al zo'n 100 euro per maand per werknemer kwijt zijn aan coronamaatregelen. Dat gaat van het neerzetten van handgel tot het extra schoonmaken van werkplekken. Sommige werkgevers zijn pragmatisch. ,,Ik heb in mijn eigen bedrijf 10.000 euro geïnvesteerd en voor 6 maanden maskers aangeschaft'', vertelde ondernemer Yann Orpin uit Lille, die daar tevens voorzitter is van de lokale werkgeversvereniging. ,,Natuurlijk ben ik niet blij met die extra kosten. Maar ik betaal liever nu de maskers voor mijn personeel dan dat ik straks het bedrijf kan sluiten.''

De afgelopen weken besloten honderden dorpen en steden al om op straten en in wijken het mondkapje verplicht te stellen. Niet dragen levert in veel gevallen een boete van zo'n 135 euro op. Daaronder grote steden als Parijs, Marseille en Lyon, maar ook een banlieue als Saint-Denis, een vakantiebestemming als La Rochelle en een industriestad als Rouen.

Oproerpolitie

Toulouse maakte als eerste grote stad bekend dat vanaf morgen een maskerplicht geldt in de héle stad, voor iedereen boven de 11 jaar. In Marseille zijn deze week 130 extra manschappen van de oproerpolitie gestationeerd. Die moeten erop toezien dat inwoners en toeristen ook echt het mondkapje opzetten waar dat verplicht is. ,,We hebben problemen gehad met het handhaven in Marseille'', zei regeringswoordvoerder Gabriel Attal. Hij stak de hand in eigen boezem. ,,Aan het begin van de epidemie zeiden we dat een mondkapje niet effectief was. Nu zeggen we dat het nodig, noodzakelijk en verplicht is. Ik snap dat dat onlogisch klinkt. Maar we hebben nu meer kennis over het virus.''

