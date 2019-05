Freelance musici zijn het zat: ‘Het probleem is dat er altijd wel iemand is die het voor nóg minder doet’

Professioneel muziek spelen in Nederland is anno 2019 niet eenvoudig, schrijft Het Parool. Musici worden onderbetaald en spelen zelfs vaak voor niets; van lunchconcerten in het Concertgebouw of de Nationale Opera & Ballet tot promotie-optredens bij De Wereld Draait Door of op de radio. Of ze worden wél betaald, maar krijgen een schijntje - soms worden reiskosten of een bord eten niet eens vergoed.