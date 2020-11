Geen sinterklaasfeest en geen kerstborrel: krijg je dit jaar een duurder kerstpakket?

video Baasjes willen meer zorg voor huisdier, tekort aan dierenart­sen loopt op

22 oktober Met slechts enkele honderden specialisten en miljoenen gezelschapsdieren in Nederland, is er sprake van nood. Mensen met een huisdier willen namelijk steeds betere zorg voor hun ‘kind’. De opleiding tot specialist is loodzwaar, met een groot Europees eindexamen als afsluiter. ,,Het is bijna een uitzondering als je het haalt.’’