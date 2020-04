Geen vitaal beroep en ‘gewoon’ aan het werk: ‘Lunchen doen we niet meer in een keet’

Noodloket voor werkgevers morgen open, UWV verwacht tienduizen­den aanmeldin­gen per dag

5 april Het UWV opent morgen het noodloket voor werkgevers die in de knel zijn geraakt door de coronacrisis. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf 9.00 uur een aanvraag indienen via de website.