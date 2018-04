Gek op festivals en goed met mensen? Dit bedrijf zoekt nog 700 beveiligers

Vacature van de weekHou je van muziek, ben je op je gemak in een menigte en sta je stevig in je schoenen? Dan is deze baan iets voor jou: als evenementenbeveiliger loop je flink wat festivals af deze zomer.

Het festivalseizoen is geopend en dat is goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een leuke zomerbaan en tegelijkertijd de festivalsfeer niet willen missen: er worden voor dit seizoen nog zo'n 700 evenementenbeveiligers gezocht, vertelt Annika van Lieshout, HR-adviseur bij het beveiligingsbedrijf.

Wat houdt de functie in?

Elk weekend staan er wel evenementen op de agenda: van Pinkpop en North Sea Jazz Festival tot The Flying Dutch en Lowlands Festival. Al die festivals en concerten worden in goede banen geleid door de evenementenbeveiligers van TSC Crowd Management: ze zijn verantwoordelijk voor taken als fouilleren bij de ingang tot toezicht houden bij het podium.

Wat voor mensen zoeken ze?

Eigenlijk zijn er twee belangrijke dingen waaraan je als evenementenbeveiliger moet voldoen: je moet een goede, representatieve uitstraling hebben en het leuk vinden om met mensen om te gaan en communicatief vaardig zijn. ,,Beveiligers zijn het eerste aanspreekpunt bij binnenkomst, dat begint al bij de fouillering”, zegt Van Lieshout. ,,Je moet mensen ontvangen zoals je zelf ontvangen zou willen worden: gastvrij en vrolijk. Het contact met mensen en het plezier dat je daaruit haalt, is juist datgene wat dit werk zo leuk maakt.”

Zou je jezelf niet zou omschrijven als ‘doortastend’? Dan moet je je nog twee keer achter de oren krabben of dit wel een baan voor jou is. ,,Je moet op de juiste manier weten te handelen in leuke, maar ook in stressvolle of vervelende situaties”, aldus Van Lieshout.

Een diploma in de beveiligingssector is overigens niet nodig, mits je bereid bent om een opleiding te volgen via het beveiligingsbedrijf. Wel moet je van onbesproken gedrag zijn en geen strafblad hebben. ,,Net als voor elke beveiliger, moet je ook hier een politiescreening ondergaan. Dan wordt er naar je verleden gekeken, of je geen taakstraf of iets dergelijks hebt gekregen.”

Wat krijg je daarvoor?

Leuke collega's, afwisselend werk, goede muziek, doorgroeimogelijkheden en een goede sfeer, aldus Van Lieshout. En, zegt Van Lieshout, door het werk krijg je veel mee van de festivals en concerten. Het salaris is op basis van de cao in de evenementen- en horecabeveiligingsbranche. Daarin staat dat het uurloon begint bij 9,29 euro en loopt tot 13,77 euro bruto. De hoogte is afhankelijk van ervaring en leeftijd.

Nog andere bijzonderheden?

Het bedrijf heeft het hele jaar door werk beschikbaar. Heb je nog niet genoeg van de festivals aan het eind van de zomer? Dan kun je doorstromen naar een urencontract. Zie je de beveiliging trouwens niet zo zitten maar spreekt het werken op een festival je wel aan? Dan zoekt het bedrijf ook nog gastvrouwen/heren en verkeersregelaars.