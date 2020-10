Gerna moest vertrekken, maar vond een nieuwe baan in een sector waarin nu genoeg te doen is

Baan kwijt door coronaHet ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Gerna de Wit (54) uit Meppel was teamleider bij een projectbureau. ,,Al in maart voelde ik: ‘dit gaat niet goed’.”

Corona neemt wat en corona geeft wat, zegt Gerna de Wit. In maart dit jaar kreeg ze te horen dat haar contract als teamleider bij een adviesbureau niet werd verlengd. In augustus vond ze nieuw werk als bron- en contactonderzoeker bij de GGD.

De gevolgen van de coronacrisis waren vrijwel direct merkbaar bij het bedrijf waar De Wit sinds mei 2018 werkte als teamleider. ,,Ik werkte bij een adviesbureau dat bedrijven hielp bij het behalen van kwaliteitscertificaten, zoals ISO-keurmerken.’’ Direct na het afkondigen van de ingrijpende maatregelen op 16 maart stroomden de annuleringen van bedrijven binnen. ,,Ondernemers durfden daar niet meer in te investeren’’, zegt ze.

Jaar verlengd

Mondeling had De Wit in februari te horen gekregen dat haar contract met een jaar verlengd zou worden en haar takenpakket zou worden uitgebreid. ,,Ik zou me meer bezig gaan houden met het opleiden van klanten.’’ In maart krijgt ze echter te horen dat haar werkgever dat vanwege de coronacrisis niet aandurft. Dat is voor De Wit geen verrassing. ,,Al in maart voelde ik: ‘dit gaat niet goed’. Eind maart kwamen er heel veel afzeggingen binnen en toen wist ik het eigenlijk al zeker dat ik weg zou moeten.’’ Toch krijgt ze nog een tijdelijk, kort contract tot 1 augustus. Haar werkgever wil haar de tijd geven om iets nieuws te zoeken. ,,Voor mij was het ook prettig om zo alles goed te kunnen afronden. Tegelijkertijd voelde het raar, omdat ik al wist dat ik wegging.’’

Quote Ik wist dat ik een beetje geduld moest hebben, maar dat is eerlijk gezegd niet mijn sterkste kant Gerna de Wit

In die maanden solliciteert de teamleider regelmatig en schakelt ze haar netwerk in om een nieuwe baan te vinden. Ze belt veel met recruiters en bedrijven. ,,Maar ik zag het aantal geschikte vacatures afnemen. In de zomerperiode is het natuurlijk altijd rustiger, maar door corona waren het er nog minder.’’ Een aantal keer wordt ze uitgenodigd op gesprek, maar De Wit blijkt niet de juiste match. ,,In die periode maakte ik me best veel zorgen. We weten natuurlijk niet hoelang corona duurt. Misschien komt er weer een hele lange economische crisis, zoals tussen 2008 en 2013. Daarnaast ben ik natuurlijk al wat ouder.’’ Toch vertrouwt ze erop dat het uiteindelijk goedkomt. ,,Ik wist dat ik een beetje geduld moest hebben, maar dat is eerlijk gezegd niet mijn sterkste kant.’’

Zinvol werk

Aan Tempo Team laat ze in juni weten dat ze geïnteresseerd is in een baan bij de GGD als bron- en contactonderzoeker. ,,Toen hadden ze geen plek, maar in augustus belden ze terug dat ik toch op gesprek mocht komen.’’ De Wit wordt aangenomen bij GGD IJsselland in Zwolle. ,,Het is zinvol werk. Ik doe iets voor de maatschappij, dat spreekt me aan.’’ Het contact met mensen en de dynamische organisatie passen ook goed bij haar. ,,We zijn nu een crisisorganisatie. Dat is hard werken. Ook regelmatig in het weekend.’’ De functie is een stapje achteruit ten opzichte van haar vorige baan. ,,Maar alles is beter dan thuiszitten. Daar word ik ongelukkig van. En ik zag kansen.’’

Dat klopt, want nog geen twee maanden na haar aanstelling hoort De Wit dat ze promotie krijgt. Ze wordt een van de coördinatoren van een team bron- en contactonderzoekers. ,,Dat betekent dat ik me vooral ga richten op het aansturen van collega’s, het coachen van medewerkers en het organiseren van de juiste randvoorwaarden, zodat iedereen zijn of haar werk goed kan doen.’’

Als de crisissituatie rond corona weer verdwijnt, verdwijnt wellicht ook het werk van de Meppelse weer. Toch is ze momenteel niet bezig met de vraag, wat dan? ,,Ik heb een jaarcontract gekregen, dus ik blijf hier voorlopig.’’

Werkloos door corona

Ontslag vanwege de coronacrisis kwam (tot september) relatief weinig voor. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. 0 tot 10 procent van de bedrijven gaf aan dat zij door de coronacrisis werknemers hebben moeten ontslaan. Een uitzondering vormt de kunstsector waar een kwart van de bedrijven zich genoodzaakt zag om mensen weg te sturen. In de reisbranche is dit 18 procent. De vraag naar flexibele werknemers daalde afgelopen maanden wel fors. Bij 96 procent van de luchtvaartbedrijven nam de vraag naar zzp’ers en uitzendkrachten af. In de cultuursector en de horeca nam de vraag af bij ruim de helft van de ondernemers.



Een voorbeeld daarvan is de taxibranche. Vakblad TaxiPro berichtte vorige maand dat het aantal taxibedrijven dat failliet is gegaan door de coronacrisis relatief meevalt, maar dat veel zzp’ers hun werk kwijt zijn. Het Koninklijk Nederlands Vervoer schat dat vooral in de grote steden 20 tot 30 procent van de zelfstandige taxichauffeurs zonder werk zit.

Dit is de zevende aflevering van een serie over mensen die vanwege Covid-19 hun baan verloren. Hier kun je de andere afleveringen teruglezen. Ben je ook ontslagen om die reden en wil je je verhaal delen? Stuur ons een mailtje.

