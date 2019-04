Gezocht: onderzeebootpiloten om rijksten ter aarde rond te varen

Zeldzaam: lonen stijgen minder hard dan inflatie

4 april In het eerste kwartaal van het jaar zijn de cao-lonen met 2,2 procent gestegen. Maar de stijging van de consumentenprijzen (kort gezegd: inflatie) was groter; die bedroeg 2,5 procent. Dat maakte het CBS vanochtend bekend. ,,Je zou denken dat werkgevers in deze tijden van krapte juist de portemonnee trekken om mensen te binden’’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.