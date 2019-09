Hans Zandvliet verdiende miljoenen aan Flippo's, maar raakte alles kwijt aan een knikker

‘Het wordt nooit meer zoals het vroeger was.” Het gesprek is nog geen minuut bezig, maar feitelijk vat Hans Zandvliet (61) met die ene zin zijn hele verhaal al samen. Even daarvoor heeft hij breeduit en hardop lachend de deur opengedaan. Met beide handen omklemt Zandvliet de hand van zijn bezoek, alsof hij een goede vriend verwelkomt. Ondertussen maant hij hond Zack - een ietwat corpulente en goedmoedige bruine labrador - tot kalmte.



Die constatering, dat het nooit meer wordt zoals vroeger, is overigens niet bedoeld als resumé van zijn leven. Het gaat over zijn tennisprestaties. ,,Ik heb een verlamming in mijn middenrif. Daardoor werkt de onderste helft van mijn longen niet meer. Als ik hard sprint tijdens een rally, ben ik daarna compleet buiten adem. Maar het mooie is: hoe meer je oefent, hoe sneller je herstelt. De kunst is om door te gaan als het zwaar is.’’