Heb je een heel slechte baas? Zo blijf je zelf professioneel

1. Observeer de situatie

2. Houd communicatie face-to-face

Neerbuigend gedrag manifesteert zich niet zozeer in wat gezegd wordt, maar hoé dat gezegd wordt. Misschien interpreteer je de toon verkeerd? Zeker aan de start van een nieuwe werkrelatie communiceer je het beste zoveel mogelijk face-to-face . Laat e-mails in moeilijkere kwesties links liggen en klop aan voor een persoonlijk overleg.

3. Zeg er iets van

4. Laat het achter je

Als het gesprek toch niet gaat zoals je had gehoopt, moet je de situatie loslaten. Misschien voelt hij of zij zich gewoon geïntimideerd door jou, of zijn er moeilijkheden in het privéleven. Daar kan je weinig aan doen. Negeer het gedrag, lach erom met je collega’s en ga onder de middag een frisse neus ophalen om uit te waaien. Onthoud dat dit negatief gedrag veel meer zegt over jouw baas dan over jou.