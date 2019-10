Heb jij eindelijk die leuke jongen van sales gesproken, heeft zíj er al mee geslapen

Na 79 jaar moet Richard de ouderwetse buurtsuper van zijn familie sluiten

16 oktober Zie als ouderwetse buurtsuper maar eens op te boksen tegen de grote jongens in supermarktland. Richard Koot houdt het met zijn bedrijf in de Utrechtse wijk Wittevrouwen niet meer vol. Tachtig uur in de week was hij in touw voor de winkel. ‘Dat is oké als je ernaar wordt beloond, maar dat is bij mij helaas niet meer het geval.’