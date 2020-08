Henk is al vijftig jaar trouw aan dezelfde baas: ‘Nog nooit met tegenzin aan werkdag begonnen’

VIDEO Zij werden gediscrimi­neerd op de arbeids­markt: ‘Het doet zo’n pijn dat je niet eens een kans krijgt’

4 augustus Meer dan de helft van de Nederlanders is weleens gediscrimineerd in het sollicitatieproces, blijkt uit nieuw onderzoek. Veertig procent heeft een discriminerende ervaring gehad met collega’s of een leidinggevende. Deze Nederlanders werden anders behandeld vanwege hun leeftijd, afkomst of een beperking en doen hun verhaal.