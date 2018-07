Het Dolfinarium zoekt iemand die hun park gaat promoten

Wat de junior marketing- en communicatiemedewerker voor het Dolfinarium in Harderwijk gaat doen? Schrijven over alles wat met het park te maken heeft. ,,Je houdt de website bij, je beheert de sociale mediakanalen en je schrijft teksten voor folders en advertenties", zegt Anne de Zwaan. Zij bekleedt de functie nu nog, maar wordt binnenkort teamleider van het Parkteam.



Voor inspiratie hoef je bij het schrijven niet ver te zoeken. ,,Het kantoor staat vlak naast het park. Als je op je plek zit om teksten uit te werken, hoor je de zeeleeuwen op de achtergrond. Je staat ook heel snel in het park om even een foto te maken bij een post. Als het lekker weer is, neem je een mooie sfeerfoto en zet je die gelijk op de sociale mediakanalen."

Felicitatie

,,Erg leuk aan het werk vind ik de interactie die je zo krijgt met gasten. Als een van de dieren bijvoorbeeld jarig is en je maakt er een post over, dan zijn er heel veel mensen die reageren met een felicitatie of zelfs een foto plaatsen van henzelf met dat dier. Je merkt dat wat je doet, gewaardeerd wordt.''

Wat voor iemand zoeken ze voor de functie? De nieuwe junior marketing- en communicatiemedewerker heeft HBO-werk- en denkniveau in een economische of verwante studierichting. De kandidaat heeft het liefst ook minimaal 1 jaar ervaring in 'brand marketing', bij voorkeur in de leisure branche. ,,Het is een pre als je ervaring hebt bij een attractie- of dierenpark, maar het is niet noodzakelijk.''

Het Dolfinarium is onderdeel van Aspro Parks Spanje, dat meer dan 60 attractieparken bezit in heel Europa. De nieuwe junior medewerker heeft ook af en toe contact met het hoofdkantoor in Spanje. ,,Je beheert ook de ticketshop. Als je daarin iets wil veranderen, moet je dat in Spanje laten doen. Op afstand moet je precies kunnen communiceren wat je wil. Het is daarom wel belangrijk dat je goed Engels spreekt."

Verantwoordelijk

De kandidaat is verder sterk in het schrijven van commerciële teksten, heeft oog voor detail en kan snel schakelen. ,,Doordat je veel verschillende dingen doet, kan het soms hectisch worden, als je bezig bent met een project maar er komt iets tussendoor wat voorrang heeft. Jij bent degene die verantwoordelijk is, en er is niet iemand die het werk van je over kan nemen."

De functie is parttime: voor drie dagen in de week. ,,Om te beginnen krijg je een contract voor bepaalde tijd, maar het is wel de intentie om een verbintenis voor langere tijd aan te gaan.''

Wat krijg je daarvoor? Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, zo valt in de vacature te lezen. Voor een soortgelijke functie krijg je volgens het Intermediair Salariskompas tussen de 2000 en 2500 euro per maand bij een fulltime werkweek.

Nog andere bijzonderheden? De nieuwe kracht komt te werken in een kleinschalig team. ,,Bij marketing werk je samen met een grafisch vormgever. Sales bestaat uit zes mensen. De sfeer tussen werknemers onderling is supergoed. De personeelskantine is op het park. Daar lopen we met lunchtijd met z'n allen naartoe, nog even langs de dolfijnen.''

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.