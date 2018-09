'Het is de vraag of je je personeel echt goed kent. We screenen veel te weinig'

Mondiaal zegt 49 procent van bedrijven slachtoffer te zijn van fraude, maar die andere 51 procent is er domweg blind voor, aldus PwC in een alarmistisch rapport op grond van een tweejaarlijkse, mondiale enquête. In 2016 zei nog 36 procent slachtoffer van fraude te zijn.

Sylvie Bleker, integriteitsdeskundige van PwC en hoogleraar aan de VU (Amsterdam): ,,Je hoort hier vaak: we kennen ons personeel, dat soort dingen gebeurt bij ons niet. Uiteindelijk is het maar zeer de vraag of je je personeel en derden echt zo goed kent. We screenen nog steeds veel te weinig."