Het is Foute Kersttruiendag: heb jij hem aan? Stuur je foto in!

Waarom!?

1. Nostalgie

Het doet ons denken aan vroeger. Met de feestdagen denken we terug aan vroeger en aan de mensen die we missen en voelen we ons meer verbonden met vroeger.



2. Net als in de film

De foute kersttrui doet ons denken aan die hilarische scenes uit feel good movies zoals Bridget Jones. En geeft ons een goed gevoel.



3. Christmas casual

De foute kersttrui is de perfecte tegenhanger op de traditionele kerstkleding. De glitterjurken en strakke pakken maken plek voor de heerlijke zittende trui met een knipoog.



4. Cocoon gevoel

De kersttrui geeft een cocoon gevoel. Door de hectiek van de wereld van nu is er steeds meer cocoon behoefte. Wij willen massaal ‘even uit’ gaan, series kijken en het thuis gezellig maken.