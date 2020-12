Het thuiswerken zat? Verplaats je werkplek een tijdje naar een vakantiehuisje

Het idee van een workation is dat je werkt in vakantiesferen. Het moet maar in je budget passen om hiervoor een vakantiehuisje te huren, maar er zijn ook werkgevers die dit voor hun mensen doen. Hoeveel je werkt en hoe je dagindeling eruitziet, hangt af van het doel van je workation en wat voor werk je doet; dat verschilt per persoon.