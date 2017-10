'Het wordt gênant om nog een LinkedIn-profiel te hebben'

InterviewAls het aan internetpionier Marleen Stikker ligt, gaan we veel kritischer kijken naar wat de techgiganten ons aanbieden. "LinkedIn is problematisch. Het heeft op dit moment werelddominantie en er is geen alternatief."

Marleen Stikker vertelt lachend dat ze net haar fiets met het slot heeft vastgemaakt aan een deelfiets. "Of tenminste, ze noemen het deelfietsen, alleen maar omdat je ze met een app kunt gebruiken. Maar ik erger me er kapot aan, omdat ze de publieke ruimte vercommercialiseren en ik nu zelf mijn fiets nergens meer aan kan vastmaken."

Parasiteren

Stikkers kleine daad van rebellie sluit aan bij haar gedachtegoed. Ze vindt dat bedrijven achter de deelfiets, maar ook techgiganten als Airbnb en Uber, "parasiteren op de publieke waarde van de stad, zonder iets terug te geven", zei ze eerder in Het Parool. Het is een interessant geluid in een wereld waarin vrijwel elke start-up de nieuwe Facebook of de nieuwe Airbnb wil zijn en Europese steden strijden om het Silicon Valley van Europa te zijn.

Filosoof en internetpionier Stikker richtte 22 jaar geleden Waag Society op, een instituut voor technologie en samenleving dat pioniert op het gebied van opkomende technologieën. De organisatie die resideert in het historische Waag-gebouw op de Nieuwmarkt in Amsterdam nam onder meer het initiatief voor de Fairphone, ’s werelds eerste eerlijke smartphone, en steunde FairBnB – een alternatief voor Airbnb.

Hoe Google-vrij ben je eigenlijk zelf?

"Voor Google heb je goede alternatieven. Ik gebruik DuckDuckGo om te zoeken en je kunt prima zonder Google Mail. ProtonMail is een goed alternatief: het is encrypted en het bedrijf heeft een transparante bedrijfsvoering. Ze verdienen geen geld aan jouw data, maar aan diensten die ze leveren aan bedrijven. Ik ben ook heel blij met Signal als alternatief voor WhatsApp, al is het moeilijk om mensen mee te krijgen. Collega’s willen nog wel, familie is het moeilijkst. Het stemt me tevreden dat Signal en DuckDuckGo voor steeds meer mensen alternatieven worden, maar de alternatieven voor Facebook komen maar langzaam op gang."

Wat vind je: moet iedereen zijn of haar LinkedIn-account verwijderen?

"Ik zie het dilemma. LinkedIn is problematisch. Het heeft op dit moment werelddominantie en er is geen alternatief. Voor intermediairs, de mensen tussen jou en een baan, is het een goudmijn, en de afhankelijkheid van hun algoritmen is ongewenst. Voldoende reden om je account op te zeggen. Misschien dat het je zelfs extra punten oplevert bij een sollicitatie. Het laat zien dat je een kritische technologiegebruiker bent. Ik denk dat we langzaam – heel langzaam – naar een punt toe bewegen dat het gênant wordt dat je dat profiel nog wel hebt. Want net als met een Facebook-account geef je ook hier een deel van je soevereiniteit op."

Je bent ook kritisch over algoritmen die niet alleen onze Facebook-timeline bepalen, maar bijvoorbeeld ook in recruitment en HR worden gebruikt.

"Klopt. We kunnen heel veel met big data. Analyses ervan helpen bijvoorbeeld bij het genezen van mensen, wat natuurlijk fantastisch is. Maar vaak zitten algoritmen in een black box en weten we niet welke vooringenomenheden erachter schuilgaan. Laatst was in het nieuws dat er software is die met gezichtsherkenning kan bepalen of iemand homoseksueel is of niet. Het enige echter wat zo’n systeem kan herkennen is of iemand een stereotype homoseksueel is, en daarmee versterkt het ook weer die vooringenomenheid. Voor bedrijven wordt het noodzakelijk om opener te zijn over de vooringenomenheid van hun data en algoritmen. Data zeggen ook niet alles. Als je op basis van algoritmes in het recruitment wordt afgewezen, zou je om argumentatie moeten vragen, om uitleg over het algoritme. Als een recruiter dat niet kan, is hij af.’

Wat is je boodschap aan de lezer?

"Wees kritisch over de digitale gereedschappen die je gebruikt, en werk waar mogelijk met andere. Dat voelt bevrijdend. Bevraag besluitvorming op basis van data. Als IT’er zou je binnen je organisatie het gesprek over het gebruiken van open source software tot stand kunnen brengen en je kunnen afvragen of je ethisch bezig bent. Vergeet ook niet dat er onlangs een IT’er is veroordeeld voor die sjoemelsoftware bij Volkswagen. Zorg dus dat je rekenschap kunt afleggen over dat wat je doet."