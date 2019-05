Hier snakken (jonge) mensen naar: minder moeten

Na doorslaand succes bij eerste bedrijf, krijg je ook hier meteen een baan

20 mei Na het enorme succes bij MamaLoes is nu ook een tweede bedrijf gestart met ‘open hiring’. Bij Chain Logistics krijg je een baan ongeacht wat je in je verleden gedaan hebt, je opleiding of je ervaring. ,,We hebben allemaal onze problemen. Het gaat er om dat je iemand zijn verleden geen rol laat spelen.’’