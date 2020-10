Hoekstra: steunpakket niet ‘halsoverkop’ aanpassen na strengere maatregelen

Hoekstra vindt het voorbarig om ‘op voorhand te zeggen dat allerlei specifieke sectoren extra geld nodig hebben’, zo zei hij zojuist tijdens de Financiële Beschouwingen. Volgens hem getuigt het ‘halsoverkop’ aanpassen van het pakket van ‘weinig vertrouwen in het huiswerk dat het kabinet heeft gedaan’. Hij wil de komende tijd eerst zien hoe de ontwikkelingen zijn. ,,Stel dat het zich voortzet en er nieuwe problemen bijkomen, dan kan ik me voorstellen dat er nog wat bijkomt.” Maar volgens hem is het de vraag of het wel helpt als het kabinet nu al zou ‘schuiven’.

Massief pakket

Hoekstra verzet zich tegen het beeld dat het derde steunpakket, waarin de steun de komende negen maanden stapsgewijs wordt afgebouwd, soberder zou zijn. ,,Niks is minder waar”, aldus de minister. Hij wijst erop dat bijvoorbeeld de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) veel royaler is dan in het eerste steunpakket. Ook biedt het pakket de broodnodige zekerheid, stelt hij. ,,Als ondernemer in Nederland weet je waar je aan toe bent tot de zomer, dat is echt anders dan in andere landen.”



Volgens Hoekstra ligt er een ‘massief pakket’ waar de Kamer niet te min over moet doen. ,,Ik wil niet dat de samenleving de indruk krijgt dat er nog iets magers over is.”