Hoogste aantal ziekmeldingen in elf jaar tijd

Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2018 was hoog. Sinds 2007 zijn er niet zoveel zieken geteld op het werk. Vermoedelijk ligt het aan de zware griepepidemie begin dit jaar.

Per duizend te werken dagen zijn er het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 49 verzuimd door ziekte, een verzuimpercentage van 4,9. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. ,,We weten nog niet wat de reden is waarom mensen zich ziek melden, maar de griepgolf was dit jaar extra ernstig. Dat zagen we ook al terug in de sterftecijfers over het eerste kwartaal waar een bovengemiddeld aantal mensen overleed”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het onderzoeksinstituut.

Geveld

De griep overviel ook Eva (44), die cliënten begeleidt in de zorg- en welzijnssector en daarom niet met haar achternaam genoemd wil worden. ,,Ik ben echt heel ziek geweest. Steeds dacht ik: volgende week ben ik er weer. Maar ik bleef zo moe, viel af en de voorhoofdsholteontsteking ging maar niet over”, blikt ze terug. Ze zat uiteindelijk twee maanden thuis voordat ze weer aan het werk ging. ,,Dit was niet meer normaal en het lastigste vond ik dat ik geen duidelijkheid kon geven naar mijn werkgever.”

Toch heeft ze er uiteindelijk – hoe vervelend het ook was - iets positiefs uitgehaald: ,,Ik ben met een hele andere mindset weer aan het werk gegaan en heb geëvalueerd waar ik sta en wat ik wil. Dat heeft er onder andere in geresulteerd dat ik minder ben gaan werken.” Ook haar werkgever heeft altijd positief gereageerd. ,,Hij was blij dat ik er weer was”, zegt Eva.

,,Ik heb nog nooit zo’n erge griep gehad”, zegt ook Tessa Huipen (41), zelfstandig masseuse. ,,Vrijdag had ik nog gewerkt en ik dacht in het weekend even uit te zieken. Maandagochtend moest ik toch al m’n klanten afbellen”, zegt ze. ,,Elke keer opnieuw voelde ik me weer belabberd.” Het duurde uiteindelijk twee weken voordat ze weer aan het werk kon. Eén klant moest ze tot twee keer toe afbellen. ,,Ze hadden er gelukkig allemaal begrip voor. Sommigen hadden zelf ook de griep en belden juist mij af”, lacht ze.

Veel in de zorg, weinig in de horeca

Vooral in de zorg waren veel ziekmeldingen, het verzuimpercentage was 6,5 (65 dagen op 1.000 mensen). In de verpleeg- en bejaardentehuizen was het ziekteverzuimpercentage zelfs 7,7 procent. Van Mulligen: ,,Het werk is fysiek zwaar en de kans dat je besmet wordt, is daar wellicht groter.” In de horeca ligt het aantal ziekmeldingen met 2,3 procent het laagst. ,,Daar werken relatief veel jongeren. Die melden zich minder vaak en minder lang ziek”, zegt Van Mulligen. ,,Bovendien werken ze vaak met inval en oproepkrachten. Als er iemand anders komt werken, telt het niet als ziekteverzuim.”

Uit cijfers van 2017 blijkt overigens dat griep en verkoudheid de meest genoemde reden is van ziekte, maar niet het meeste verzuim oplevert. Mensen die met psychische klachten uitvallen zorgden voor een kwart van het totale verzuim over 2017. ,,Iemand die een griep heeft gehad, is de rest van het jaar niet vaker ziek”, zegt Van Mulligen. ,,Maar bij psychische klachten is de kans groter dat je je daarna weer ziek moet melden.”