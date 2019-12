‘Ik zou m’n baan niet zomaar inruilen voor 400 euro netto meer’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: René (30) werkt 40 uur in de week als servicedesk analyst. Hij zit nu zo’n 2,5 jaar bij dit bedrijf als uitzendkracht.

Wat verdien je?

,,Ik verdien bruto 14,03 euro per uur. En ik mag kiezen of ik per week of per vier weken word uitbetaald. Ik doe dat laatste en dan krijg ik per keer 1792 euro netto exclusief reiskosten. Vier van de vijf dagen krijg ik 9 euro reiskostenvergoeding per dag. Daar red ik het net wel, net niet mee. Dat ligt aan de file. Filerijden kost meer benzine.”

Blij mee?

,,Ja, op zich wel. Ik zeg het met een kleine twijfel, want de medewerkers die vast in dienst zijn krijgen iets meer, maandelijks tussen de 2200 en 2300 euro. Er zit geen uitzendbureau tussen, en zij krijgen bijvoorbeeld ook een doktersvergoeding in het maandbedrag. Bij de meeste bedrijven krijg je twee uur vrij om daarheen te gaan, maar niet bij dit bedrijf. Daarom krijg je daar geld voor.”

Wil je niet ook graag in vaste dienst?

,,Ik werk voor een vrij groot bedrijf en hun regel is dat ze 60 procent vaste mensen en 40 procent uitzendpersoneel hebben. Afgelopen jaar zijn er wel contracten uitgedeeld aan flexwerkers, maar ze hanteerden de regel dat je daarvoor langer dan drie jaar in dienst moest zijn, dus ik kwam niet in aanmerking. Nu is het afwachten, als ze het volgend jaar weer doen dan kom ik wel in aanmerking.’’

,,Voor het zekerheidsgevoel zou ik wel een vast contract willen. Ze mogen mijn contract nu iedere maand stopzetten. Daar maak ik me absoluut weleens zorgen om. De manager zegt: ‘eigenlijk werkt een uitzendkracht harder, want die wil in vaste dienst komen.’ Ik ben benieuwd volgend jaar.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Wij mogen maximaal twee dagen in de week thuis werken. En sinds 1 juni dit jaar krijgen wij flexwerkers dezelfde bonussen die het vaste personeel ook krijgt. Eerder vielen de uitzendkrachten buiten de boot. Afgelopen jaar was de bonus tussen de 500 en 600 euro. Volgend jaar krijg ik die bonus ook.”

Heb je ooit over je salaris onderhandeld?

,,Nee. Weet je: wij werken een soort van prestatiegericht. Afgelopen week heb ik een gesprek gehad met m’n manager. Daarin komt altijd de vraag: wat heb je gedaan voor jezelf en wat heb je gedaan voor het bedrijf? Daar hangen vier punten aan. Bij één punt krijg je geen verhoging, bij twee, drie en vier krijg je er telkens iets meer bij. Ik heb drie punten gekregen. Dat had ik afgelopen jaar ook. Daardoor ging ik afgelopen jaar met 80 cent per uur omhoog. Daardoor verdien ik nu per vier weken 100 euro netto meer.’’

Is dit je eerste baan?

,,Wel in deze sector. Ik heb gewerkt in de kinderopvang en in de zorg, maar een paar jaar geleden is dat werkveld ingestort. Ik was op dat moment nog geen 27 jaar. Het UWV heeft me drie maanden een uitkering gegeven en gezegd: als het niet lukt om weer aan het werk te gaan dan moet je een opleiding gaan doen. Ik heb nu een studieschuld, maar wel beter uitzicht op werk. Ik krijg vaak via LinkedIn uitnodigingen om koffie te drinken. Ik ga daar niet op in, want ik vind m’n werk echt leuk en wil gaan voor een vast contract.”

Leeftijd: 30

Opleidingsniveau: mbo

Aantal jaar werkervaring: 2,5

Aantal werkzame uren per week: 40

Functie: Helpdesk

Branche: ICT

Leidinggevend: nee

Budgetverantwoordelijkheid: nee



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 3083 euro. ,,Ik zou dat wel willen verdienen, maar ik zou m’n baan niet zomaar inruilen voor 400 euro netto meer in de maand. Straks kom ik bij een bedrijf waar ik het niet naar m’n zin heb en de werkzaamheden me niet aanspreken. Ik vind een fijne werksfeer heel belangrijk.”



