In deze beroepen zoeken ze - juist nu - extra mensen

corona-uitbraakIn veel sectoren zijn de werkzaamheden vanwege het coronavirus zo goed als stil komen te liggen. Maar in andere vakgebieden is het juist nu drukker dan ooit. Ben jij beschikbaar om (tijdelijk) te werken? Nationale Vacaturebank zet op een rij waar ze staan te springen om je hulp.

Maandag Zwolle zoekt verpleegkundigen en verzorgenden voor een nieuw op te zetten COVID19-poliklinische afdeling in de regio. Patiënten met het virus die geen acute zorg meer nodig hebben, kunnen naar deze afdeling doorverwezen worden, waardoor er weer plek vrijkomt op de intensive care. Ook verpleegkundigen met een verlopen BIG-registratie zijn welkom om te solliciteren.

Medische producten

Naar medische producten is deze dagen een extra grote vraag. Manpower zoekt daarom fulltime magazijnmedewerkers in de omgeving van Heerlen die zo snel mogelijk kunnen beginnen. Je komt te werken op de outbound afdeling van fabrikant Medtronic en helpt met orderpicken, het verpakken van producten en het verzendklaar maken van pakketten. Er wordt gewerkt in een vroege (8.30 tot 17.00 uur) en een late dienst (12.30 tot 21.00 uur).

Ophaaldienst

Ben je flexibel inzetbaar en niet bang om de handen vuil te maken? Ook de vuilnisophaaldienst heeft het deze weken extra druk. Randstad zoekt daarom beladers voor opdrachtgevers in de regio Rotterdam. Als belader ga je samen met de chauffeur op pad en leeg je de containers en haal je vuilniszakken en grofvuil op langs je route. Wie aangenomen wordt, wordt ingedeeld in de oproeppool, waardoor je werkervaring opdoet bij verschillende bedrijven.

Voldoende lichaamsbeweging

Met de uitbraak van het coronavirus is het aantal online bestellingen rap gestegen. Drukke tijden dus voor pakketbezorger DPD. Voor het magazijn in Oirschot is men op zoek naar nieuwe orderpickers, om ervoor te kunnen zorgen dat de logistieke processen optimaal blijven verlopen. In deze functie hoef je je bovendien niet druk te maken of je nog wel voldoende lichaamsbeweging krijgt nu de sportscholen gesloten zijn: als orderpicker los je containers, verplaats je pakketten en plaats je orders op de lopende band. Een goede fysieke gesteldheid is dus wel van belang. Bij voorkeur heb je eerdere ervaring als orderpicker of heb je gewerkt als lader/losser, verhuizer of magazijnmedewerker.

Medicijnen sorteren

Heb je nu even geen werk en zoek je een tijdelijke baan, waarbij je ook nog wat nuttigs doet voor de maatschappij? Voor een opdrachtgever in Lelystad zoekt Actief Werkt! nieuwe productiemedewerkers om medicijnen te sorteren en in te pakken. Voor de functie moet je secuur de richtlijnen en kwaliteitsnormen kunnen volgen . Ervaring met inpakwerk is niet nodig. De opleiding farmaceutisch vakman/-vrouw is bij de functie inbegrepen.

