Jezelf beoordelen: geef jij jezelf vandaag een duimpje omhoog?

Hoe doe jij het eigenlijk op je werk? Werknemers bij veel bedrijven staan vaak maar een of twee keer per jaar echt stil bij die vraag: als het weer tijd is voor een functioneringsgesprek. Zonde, vinden de bedenkers van de app VIGO. Daarmee kunnen medewerkers in een minuut per dag zelf bijhouden hoe zij functioneren.

Zeg eens eerlijk, wat kan jij je nog herinneren van je eerste werkweek van afgelopen oktober? Ging het goed, of kon het beter? Liep je tegen problemen aan? Of weet je het niet meer? Niet zo gek, de tijd vliegt voorbij. Maar toch wordt er bij je functioneringsgesprek van je verwacht dat je een helder beeld hebt van je functioneren over een half of zelfs heel jaar, en dat moet je allemaal ook nog eens in een uurtje met je leidinggevende hebben besproken.

Dat kan handiger, bedachten bedrijfstrainers Alexander van der Heijden en Floor van Wingerden. Ze hebben daarom een app ontwikkeld waarmee je als werknemer elke dag even stilstaat bij je werkdag en deze kort beoordeelt. ,,Dat gaat heel simpel, je geeft in de app een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden voor waar het goed en niet goed ging in jouw ogen’’, legt Van der Heijden uit.

Gebruikers van de app scoren hun werkdag op zes gebieden. Zo beoordeel je of je die dag energie kreeg van je werk of juist niet, of je eigen verantwoordelijkheid kon nemen over je werk en of je goede resultaten kon behalen waar je trots op bent. Ook geef je aan of je werk je die dag heeft uitgedaagd, of er voldoende ondersteuning was tijdens je werkzaamheden en of de dag heeft bijgedragen aan je persoonlijke groei als werknemer.

Een paar regels per dag

Voordeel van de app is dat de dag nog vers in je geheugen zit als je je beoordeling invult. Van der Heijden: ,,In de app vul je naast je score daarom ook een persoonlijke aantekening in over de dag.’’ Iedere maand krijgen gebruikers hun scores en opmerkingen in een overzicht terug. ,,Per dag schrijf je misschien maar een paar regels, maar als je per maand terugkijkt geeft het toch een compleet beeld van hoe het is gegaan en zie je misschien dingen die je weer vergeten was.’’

Maar elke dag kijken hoe goed je het doet, is dat nou echt nodig? Zo gek is het volgens Van der Heijden niet. ,,Het is belangrijk dat werknemers plezier hebben in hun werk en er energie uit halen. Dan functioneren ze beter en hebben ze het naar hun zin op het werk. Topsporters monitoren hun eigen prestaties ook elke dag om beter te worden. Waarom zouden wij dat niet doen?’’

Volgens Van der Heijden kunnen bedrijven met de app hun werknemers meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen functioneren. ,,De ultieme vorm van verantwoordelijkheid nemen op je werk is naar jezelf kijken. Als je dat goed doet, zijn de helft van de problemen eigenlijk al opgelost,’’ stelt hij. ,,En als je dan een gesprek hebt met je leidinggevende over hoe het de afgelopen periode ging, hoef je niet meer te graven in je geheugen maar heb je een samenvatting bij de hand. Dat laat het gesprek alleen maar soepeler verlopen.’’

Enkele screenshots van de app.

Aan de hand van de ingevulde scores kan VIGO ook helpen je functioneren bij te sturen. Iedereen heeft weleens een baaldag op werk, maar als er in je scores over een langere tijd een negatieve trend te zien is pikt de app dat op. ,,Wij koppelen die informatie terug naar de gebruiker en vragen of hij of zij zich hierin herkent. Het zou voor hem of haar ook een mooi aanknopingspunt zijn om zelf een gesprek aan te vragen met je leidinggevende om er wat aan te doen.’’

Eigen keus

Gebruikers van de app kunnen ervoor kiezen om hun scores en voortgang met hun leidinggevende en collega’s te delen, maar dat hoeft niet. ,,We hebben de app in de eerste plaats ontwikkeld om de werknemer te helpen. Als je dat wil, blijven je gegevens tussen jou en ons.’’ Ook het gebruik van de app zelf is een eigen keus. ,,Als we de app introduceren bij een bedrijf is er ook geen verplichting om mee te doen. Dat zou niet werken. We nodigen mensen uit om het te proberen en te kijken of ze er iets aan hebben.’’

Indien de app een succes is, hoopt VIGO uit te breiden. De app is nu vooral gericht op medewerkers die redelijk zelfstandig op een afdeling op kantoor werken. ,,Maar er hebben al bedrijven gevraagd naar een iets andere versie gericht op een ander soort werkzaamheden. Een app die bijvoorbeeld geschikt is voor monteurs of andere medewerkers in het veld, of die toepasbaar is in de zorg. Met wat aanpassingen zou dat in de toekomst mogelijk moeten zijn.’’