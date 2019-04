Jonge moeder Eline: ‘Soms denk ik weleens: houdt het dan nooit op?’

Het combineren van werk en privé is niet makkelijk voor jonge moeders. Het zorgt voor uitval op de werkvloer en het kan carrières in de knop breken. Esther van Diepen probeert deze vrouwen verder te helpen.

,,Ik zou graag iedere ochtend een kwartiertje eerder op willen staan om de dag relaxter te beginnen.”

,,Ik ga ’s avonds mijn werktelefoon niet alleen wegleggen, maar helemaal uitzetten.”

,,Ik wil dat mijn partner op vaste dagen de kinderen naar bed brengt, zodat mijn avond eerder begint.”

Het is een rijtje doelen van de deelnemers aan de workshop van She Performance over de balans tussen werk en privé. Het combineren van een gezinsleven thuis met een drukke baan levert voor veel jonge moeders worstelingen op. ,,Vrouwen stellen vaak hun ambities naar beneden bij of zien af van een carrièrestap na de geboorte van een kind”, aldus Esther van Diepen, oprichter van She Performance.

Uit onderzoek van het CBS (2018) blijkt dat vrouwen van 25 tot 35 jaar vaak kampen met psychische vermoeidheid door werk: 18 procent in deze leeftijdscategorie heeft last van vermoeidheidsklachten.

Veeleisend beroep

Van Diepen geeft deze middag haar training bij Spirit, een jeugdhulporganisatie in Amsterdam en omgeving. ,,In de zorg is de werkdruk hoog, er werken veel (jonge) vrouwen en er is vaak sprake van een hoog verloop’’, aldus Deborah Knijnenburg, die de cursus initieerde voor Spirit en collega’s van De Bascule, met wie ze gaan fuseren. ,,Bovendien moeten vrouwen zien te dealen met een veeleisend beroep. Wij vragen van mensen dat ze toch wel minimaal 28 tot 32 uur per week werken, omdat ze anders niet flexibel genoeg zijn naar de cliënten toe.’’

Quote We zien het als een cadeautje aan de werknemers Deborah Knijnenburg

Met andere woorden: een beetje hulp voor wie dagelijks werk en privé moet combineren, kan geen kwaad. Knijnenburg: ,,We bieden het aan, maar omdat we een zelfsturende organisatie zijn, kunnen vrouwen zelf beslissen of ze er gebruik van maken. We zien het als een cadeautje aan de werknemers.’’

Stappenplan

In de workshopruimte geeft Van Diepen de vrouwen ondertussen een opdracht: bedenk voor jezelf een doel. ,,Zo klein en concreet als mogelijk’’, zegt ze. ,,Kijk hoe je het in je omgeving kan inbouwen om het voor jezelf makkelijker te maken en probeer te bedenken wat het je oplevert.’’ Ook moeten ze nadenken over wíe hen aanspreekt als ze het niet lukt. De vrouwen schrijven hun stappenplan op, overleggen ondertussen met elkaar en vragen om hulp. ,,Ik wil dat de kinderen vroeger naar bed gaan, zegt Gabriëlla, die net als de andere deelnemers uit privacyoverwegingen niet met haar achternaam genoemd wil worden. Ze gaat het met haar partner bespreken. ,,Het wordt steeds later en later. Ik wil dat ze om 19.00 uur naar boven gaan.’’ Van Diepen vraagt ‘wat het haar geeft’. ,,Meer rust en meer tijd’’, antwoordt Gabriëlla.

De methode van Van Diepen is gebaseerd op jarenlange ervaring. Als oprichter van ‘Mom in Balance’ hielp ze wereldwijd al 45.000 vrouwen om fit te blijven voor en na de bevalling. ,,Keer op keer bleek dat dezelfde thema’s boven komen. Vrouwen voelen een grote verantwoordelijkheid om alles goed te doen en om alle ballen hoog te houden. Zowel op werk als privé’’, aldus Van Diepen. Ook ziet ze, bij gemengde cursussen die ze geeft, dat vrouwen daar meer last van hebben dan mannen. ,,Mannen kunnen het op een of andere manier makkelijker afsluiten.’’

Deelnemer Nina (39) heeft drie kinderen (9, 7 en 4 jaar): ,,We willen het allemaal zo ongelooflijk graag goed doen. Soms vind ik dat we best iets milder mogen zijn voor onszelf, maar niets is zo moeilijk als het veranderen van gedrag. Hier krijgen we concrete handvatten.’’

Hersteltijd

Belangrijk is voor veel vrouwen de zogenaamde ‘hersteltijd’ die ze ’s avonds nodig hebben na een lange werkdag, die willen ze op een efficiënte manier besteden. Van Diepen: ,,Stress is in principe heel gezond, als er maar ontspanning tegenover staat. Vergelijk het met een topsporter: die kan fysiek veel bereiken, als hij maar hersteltijd heeft. Hetzelfde geldt mentaal.’’

Dat kan bijvoorbeeld door even een moment voor jezelf te nemen en even helemaal niets te doen behalve goed in- en uitademen, of door te sporten. In de cursus wordt geopperd om direct je sportkleding aan te doen als je wil sporten. Zaterdagochtend opstaan, sportoutfit aan. Dan kom je niet in de verleiding om het uit te stellen. Van Diepen: ,,Hetzelfde geldt ’s avonds. Als je direct nadat je thuiskomt je sportkleding aan doet, sta je al in de startblokken.’’

Volledig scherm © Marco Okhuizen

Eline (33) heeft twee zoontjes (4 en 1,5 jaar) en herkent dat: ,,Ik wil in mijn hersteltijd geen stompzinnige dingen doen. Het is nu: jongens op bed, mama op de bank. Voor dat ik het doorheb, ben ik de hele avond aan het zappen. Dat wil ik doorbreken.’’ Haar partner moet haar daar bij gaan helpen. ,,Het gesprek hebben helpt al enorm’’, antwoordt Van Diepen.

Na de cursus vertelt Eline waarom ze deelnam: ,,Ik vind het best pittig om werk en privé te combineren. Soms denk ik weleens heel dramatisch: houdt het dan nooit op? Ik zie het een beetje als een evenwichtsbalk. Soms is de balk breed, maar als-ie heel smal is hoeft er maar weinig te gebeuren of ik val om. Dit is een moment om daar bij stil te staan en verhalen van collega’s te horen en te herkennen. Het wordt bespreekbaar.’’ Over een paar maanden is er een vervolgsessie voor de vrouwen van Spirit en De Bascule om te kijken of ze hun doelen behaald hebben.

