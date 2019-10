Jongeren werken meer, baantjes liggen voor het oprapen

Schoolgaande jongeren zijn naast hun onderwijs vaker aan het werk. In 2014 had 48 procent een (bij-)baantje, vorig jaar was dat 56 procent. Het zijn gouden tijden voor jongeren om werk te vinden.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Landelijke Jeugdmonitor onder jongeren tussen de 15 en 27 jaar. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen: ,,We zagen al dat de jeugdwerkloosheid naar een historisch laag niveau was gezakt. Dit is een gouden tijd voor jongeren om een bijbaantje te zoeken. Dat beeld herken je ook wel: in bijna elke supermarkt wordt om personeel gevraagd.”



Jongeren met een startkwalificatie op zak werken vaker dan jongeren die geen diploma hebben. 74 procent van de jongeren met een afgeronde opleiding was in 2018 aan het werk. Van de jongeren zonder diploma had 57 procent een baan. Een mbo-2-, havo- of vwo-diploma geldt als een startkwalificatie. Vooral jongeren die helemaal klaar zijn met hun opleiding werken vaak: 89 procent van deze jongeren was vorig jaar aan het werk.

Quote Er zijn meer plekken waar behoefte is aan flexibele werkplek­ken, zoals de detailhan­del en de horeca Peter Hein van Mulligen

Vakkenvullers en horecawerk

Jongeren zonder startkwalificatie werken gemiddeld bijna twaalf uur in de week. Het zijn dan vooral scholieren of mbo’ers die een bijbaantje hebben als bijvoorbeeld vakkenvuller. Jongeren die al een startkwalificatie hebben en daarnaast nog onderwijs volgen, werken iets meer: gemiddeld zo’n zeventien uur per week.

Van Mulligen: ,,De arbeidsdeelname is hoger dan in 2014. Dat komt vooral doordat het economisch beter gaat. Er zijn meer plekken waar behoefte is aan flexibele werkplekken, zoals de detailhandel en de horeca. Plekken waar jongeren vaak bijbaantjes hebben.”

Jongeren die niet naar school gaan of een opleiding volgen, maken de meeste uren. Zonder startkwalificatie zijn dat vaak baantjes als verkoopmedewerker of vakkenvuller, gemiddeld bijna 32 uur per week. Mensen met een afgeronde opleiding werken vaak in de branche waarin ze een diploma hebben behaald, ruim 34 uur per week.

Zonder diploma

Voor jongeren zonder diploma blijft het overigens moeilijker om een baan te vinden. ,,Voor jongeren die niet meer op school zitten en ook geen startkwalificatie hebben, blijft het lastig”, aldus Van Mulligen. 10 procent van hen is op zoek naar een baan, of ze daarbij wel of geen onderwijs volgden, maakte in de cijfers niet uit. Van de jongeren met een startkwalificatie was 6 procent van de schoolgaande jongeren op zoek naar een baan, 3 procent van de jongeren die geen onderwijs meer volgden zocht werk.

Jongeren zouden overigens niet graag meer uren willen werken dan ze nu zeggen te doen. Voor werkgevers is het daardoor extra lastig om personeel te vinden. ,,Jongeren zijn tevreden met het aantal uren dat ze werken en ook nieuwe mensen zijn op een gegeven moment op. Er wordt weleens gesuggereerd dat de lonen omhoog moeten, maar dat vinden de meeste werkgevers een minder goed idee”, aldus Van Mulligen.

