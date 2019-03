Justin (16) heeft twee BV's en had in het eerste jaar al Amerikaanse klanten

Op zijn twaalfde maakte Justin van Dongen weleens een animatie of een logo voor bekenden. Toen hij ontdekte dat mensen hem hiervoor wilden betalen, was de ondernemer in hem geboren. Een jaar later liet hij zich inschrijven bij de KvK en inmiddels heeft de jonge ondernemer twee BV’s én internationale klanten. De nadelen van jong beginnen: ,,Voor ieder wissewasje moet je toestemming vragen.’’

Justin komt bepaald niet uit een ondernemersnest, schrijft De Ondernemer. Zijn beide ouders zijn werkzaam in het onderwijs en ook zijn oudere zus studeert voor docent. ,,Het is bij mij echt begonnen toen mensen me geld begonnen te bieden. Eerst wist ik helemaal niet wat ik ervoor moest vragen, maar via mijn netwerk kwam ik erachter wat, gezien mijn werkzaamheden, een marktconform uurtarief was. Ik had zelfs in die tijd al klanten in Amerika. Mijn animaties had ik namelijk op YouTube gezet en ja… Dan kan dat zomaar de hele wereld over gaan. Die mensen betaalden me eenvoudig via PayPal.” Justin vertelt het allemaal alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Wat vonden je ouders ervan?

,,Die waren aanvankelijk niet echt enthousiast”, moet Justin bekennen. ,,Ze vonden het wel goed dat ik mezelf dingen via internet aanleerde; beter dan dat ik de hele dag computerspelletjes zat te doen. Maar toen ik voorstelde om me te gaan inschrijven bij de KvK, stonden ze niet te juichen. Ik wist hen er echter van te overtuigen dat het beter was om dat wel te doen. Ik dreigde namelijk te veel omzet te gaan maken en dan komt de belastingdienst aan je deur kloppen. Mijn ouders merkten dus dat ik het echt serieus wilde aanpakken en zo zat ik samen met hen op mijn dertiende bij de KvK om me in te schrijven. Dat was best spannend toen.”

Wat zijn de hobbels die je tegenkomt als je zo jong bent?

Zonder aarzeling: ,,Serieus genomen worden. Dat is het allerbelangrijkste waar je tegenaan loopt als je zo jong bent. Probeer maar eens een zakelijke bankrekening te openen, laat staan een bijbehorende creditcard te krijgen. Voor ieder ‘wissewasje’ moet je toestemming vragen aan je ouders. Op den duur werkt dat natuurlijk niet. Vandaar dat ik op mijn zestiende bij de kantonrechter een ‘verzoek tot handlichting’ heb ingediend (red: vanaf je zestiende kun je een verzoek tot handlichting indienen bij de kantonrechter. Met handlichting word je deels handelingsbekwaam en krijg je de bevoegdheden van een meerderjarige.). Dat was nodig, omdat ik inmiddels twee B.V. ’s heb. JKC Media voor mijn werkzaamheden als webdesigner en grafisch vormgever. En JKC Van Dongen Holding om mijn financiële positie zeker te stellen en pensioen op te bouwen.”

Hoe zit het met school?

,,Uiteraard zit ik nog gewoon op school. Ik zit in mijn eerste jaar mbo-webdeveloper en wil hierna nog een hbo-studie gaan doen. Mijn docenten weten wel wat ik doe, maar ik heb het er verder op school bijna nooit over. Gelukkig kan ik mijn schoolwerk voor het grootste deel op school zelf doen, zodat ik nog tijd genoeg overhoud voor mijn bedrijf, waar ik zo’n 10 à 15 uur per week mee bezig ben en een aardige omzet van heb. Ik vind het heel belangrijk om goede diploma’s te hebben. Je weet maar nooit of ik mijn onderneming kan voortzetten. Als ik in de toekomst bij een bedrijf zou gaan werken, moet ik natuurlijk wel goede papieren op zak hebben. Toen ik op het vmbo zat heb ik stage gelopen bij een internetbureau, dus ik weet wel een beetje hoe het is om voor een baas te werken.”

Heb je nog tips voor leeftijdsgenoten en hun ouders?

,,Tegen ouders zou ik willen zeggen: neem je kind serieus. Stimuleer jouw kind als hij of zij plezier beleeft aan ondernemen, maar houd altijd een oogje in het zeil, en realiseer je dat je uiteindelijk verantwoordelijk bent voor het handelen van jouw kind. Tegen leeftijdsgenoten zou ik willen zeggen: Ga vooral doen waar je goed in bent en waar je lol in hebt.”