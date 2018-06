Kantoorhond Bram voelt zich thuis bij ambtenaren

Podcast 'Een carrière en gehandi­capt kind gaan wél samen'

11 juni Wie een kind met een beperking krijgt, ziet alle carrièreplannen al in duigen vallen. Is dat schrikbeeld terecht? Niet per se, weet Minke Verdonk uit ervaring. Als orthopedagoog werkt ze met ‘zorgintensieve’ kinderen én ze is moeder van zoon Casper (10) met een zware spastische beperking.