‘Kijk uit voor eenheidsworst: help de kleine ondernemers deze crisis te overleven’

Dit is geen leuke column. Vandaag geen tips voor meer geluk in coronatijd, geen stressverlagende trucs of huidhonger-remedie. Vandaag een heet hangijzer: hoe langer de crisismaatregelen duren, hoe meer mensen financieel onderuit gaan.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet een van die mensen die roepen dat de maatregelen nutteloos zijn, verre van dat. Het coronavirus is verschrikkelijk, en terecht heeft de capaciteit van het zorgsysteem momenteel de allerhoogste prioriteit. Het is een duivels dilemma: strikte maatregelen zijn noodzakelijk, maar hoe strikter en langer ze aanhouden, hoe groter de economische malaise.

Wat dat betreft bestaat er momenteel een tweedeling, tussen Nederlanders die aan het eind van de maand netjes een loonstrookje kunnen verwachten en Nederlanders die momenteel hun omzet en daarmee hun inkomen zien verdampen. Nu de maatregelen nog maanden lijken te gaan duren, is die laatste groep bang voor het lot van hun winkel, hun onderneming of hun pensioen.

Maserati

Ik heb het niet over de slimme zakenman die in een Maserati rondrijdt - die redt zich wel. Ik heb het over je kapper, die zijn huur moet betalen maar geen klanten mag helpen. Over de eigenaar van je favoriete restaurant die, na tien jaar keihard bouwen aan haar bedrijf, zes man personeel moet ontslaan om faillissement voorlopig af te wenden. Over de geluidsman op dat leuke festival, die deze zomer wel wil werken, maar niet mag. Over de bakker, de groenteman en de kaasboer, die meer dan ooit hun klanten naar de grote supermarkten zien verhuizen.

Sommigen van hen zullen het nog een paar weken of maanden kunnen uitzingen, maar anderen moeten nu al voor de rekeningen vrezen. Een deel van hun ondernemingen zal het eind van de maatregelen niet halen.

Eenheidsworst

Waarom zou dat jou een zorg zijn? De kleine ondernemers worden momenteel inderdaad (deels) gecompenseerd voor kosten. Ze zijn echter ook hun inkomsten kwijt. Die inkomsten, dat ben jij. En zo heb jij dus in de hand of die leuke kleine zaakjes en onafhankelijke ondernemers er na deze crisis nog wel zijn. Lukt dat ze niet, dan wordt het straatbeeld post-corona helemáál gedomineerd door de eenheidsworst van de ketens en grote bedrijven (die het vermoedelijk wél overleven).

Het overeind houden van kleine ondernemers is dus een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Wat je kunt doen? Simpel. Koop eens niet bij die grote webshop, maar bij je favoriete winkel. Zorg dat je de eerste in de rij bent als de kapper straks weer open mag. Haal eens per week een maaltijd af bij je lievelingsrestaurant, mocht je dat kunnen betalen. Haal je groente, kaas of brood een keer niet bij de super, maar bij het zaakje op de hoek. Zodat niet alleen de mensen mét, maar ook de mensen zonder maandelijkse loonstrook het eind van de crisis halen.

