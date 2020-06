Kinderopvang verwacht grote personeelstekorten in de zomermaanden

Alle standjes toegestaan: tienduizen­den prostitu­ees mogen weer aan het werk

14:30 ,,Sekswerkers kunnen weer aan de slag.” Met die verlossende woorden bracht premier Mark Rutte gisteren een golf van opwinding teweeg onder tienduizenden prostituees in heel Nederland. De 34-jarige Felicia Anna, al ruim tien jaar sekswerker in Amsterdam, kan niet wachten om weer klanten te mogen ontvangen. ,,Bang om besmet te raken? Ach, dat kan ook in de Albert Heijn.”