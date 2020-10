Kruidvat roept op tot vroege sinterklaas- en kerstinkopen

Met de feestdagen in aantocht en corona op de loer vraagt drogisterijketen Kruidvat klanten om veilig in te kopen. Dit door de sinterklaas- en kerstinkopen eerder dan anders te doen én op rustige momenten. ,,Dan voorkomen we piekdrukte in de winkels’’, luidt het vandaag in een advertentie in deze krant.

Als het aan Kruidvat ligt, beginnen mensen zo snel mogelijk met hun sinterklaas- en kerstinkopen. ,,De schappen liggen nu al vol met de mooiste producten en er zijn extra veel acties. Van speelgoed en pepernoten tot alles voor je persoonlijke verzorging. We willen geen piek deze kerst. Help mee en doe je inkopen eerder. Nu al. Dan maken we er een prachtig maar ook veilig feest van.’’

De oproep is opmerkelijk. Niet alleen omdat het voor velen nog de ver-van-hun-bed-show is maar ook omdat steeds meer mensen hun sinterklaas- en kerstinkopen online doen. Nu helemaal met corona. ,,Mensen zijn huiveriger om rond te lopen in een winkelstraat”, verklaarde retaildeskundige Kitty Koelemeijer enkele dagen geleden nog. Ook moeten Black Friday en Cyber Monday nog komen. Een derde van de Nederlandse consumenten wacht met inkopen tot deze speciale ‘shopfeestdagen’, bleek twee jaar geleden uit onderzoek van de Zweedse Klarna Bank die zich ook bezighoudt met webwinkelsupport. Bovendien is het nog volstrekt onduidelijk of, en zo ja hoe, we de feestdagen kunnen vieren met alle coronabeperkingen.

Winkels als Kruidvat, die geen levensmiddelen verkopen, moeten vanwege het coronavirus om 20.00 uur al sluiten, ook op koopavonden. Winkeliers moeten er ook voor zorgen dat klanten 1,5 meter afstand kunnen houden en kunnen, waar afstand houden lastig is, kiezen voor het beperken van het aantal klanten tot een bepaald maximum. Wordt het te druk dan mogen ze hun klanten vragen te wachten of later terug te komen. ,,Wordt het te druk in uw winkel en is de 1,5 meter afstand niet meer mogelijk? Dan kan uw winkel gesloten worden. Dat bepaalt de voorzitter van de veiligheidsregio’’, luidt het in het coronaprotocol van de overheid.

Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de orde en veiligheid in de winkel, kunnen winkeliers eigen regels invoeren. Zoals het verplicht dragen van een mondkapje - het kabinet adviseert dat dringend voor iedereen van 13 jaar en ouder - en de verplichting een winkelmandje of -wagentje te gebruiken en de handen te desinfecteren met speciale gel.

Volledig scherm De advertentie. © Kruidvat

Bekijk hier onze video's over de coronacrisis: