Kun je je ogen niet openhouden? Ga even twintig minuten plat op het werk

De Vrije Universiteit Amsterdam bestelde na een bezoek van Kasper Janssen een aantal powernapbedden. Want na een pauze op een bed ben je veel productiever, legt Harm Derks manager of Library Services uit.

,,Het powernappen is natuurlijk nieuw en daar wilden we graag mee experimenteren. We zijn in ons werk steeds minder aan tijd en plaats gebonden, daar past een powernap ook goed in. Daarom besloten we een powernapbed te testen. In het begin was niet iedereen enthousiast, maar inmiddels weet ruim 90 procent van de studenten het te waarderen.



,,Studenten ervaren veel studiedruk, daar wilden wij graag wat aan doen. Na een powernap zijn ze weer helemaal herladen. Ook docenten en medewerkers van de universiteit maken gebruik van de bedden. We hebben er ook een in het VUMC laten zetten, daar kunnen artsen na een lange operatie even bijkomen. Ik maak er ook weleens gebruik van, als ik een lange werkdag heb tot ’s avonds. Na de lunch ga ik er even 20 minuten in liggen en daarna voel ik me een stuk frisser. Het is een heel simpel concept. Je gaat op een matras liggen en trekt een soort kap over je heen waardoor je helemaal kunt afsluiten van de omgeving. Anders werkt het niet.



,,In het werk lopen we heel de dag tegen deadlines aan, dan is het goed om na een deadline de zaak even los te laten en daarna weer fris verder te gaan. Wij vinden dat het faciliteren van powernaps hoort bij goed werkgeverschap. Iemand moet zich goed kunnen herstellen want niemand kan zich van 9 tot 5 concentreren. Na zo’n pauze ben je veel productiever. Het is helemaal niet goed om jezelf door de dag slepen terwijl je vermoeid bent.”