Kun je ontslagen worden voor te laat komen op je werk?

José (97) was verpleeg­ster tijdens pokkenuit­braak: ‘Handschoe­nen hadden we niet’

28 oktober Even appen bestond nog niet. Dus sprak de jonge verpleegster José van Tiggelen haar geliefde Chris aan het hek van de barak, waar ze weken in quarantaine zat. Ze verzorgde er in 1951 de zieken tijdens de pokkenepidemie in Tilburg. ,,We droegen alleen een mondkapje en een schort.”