Lange to-do-lijst? Dit zijn de beste apps om je te helpen

Voor de luiwammesen onder ons: Remember the Milk heeft een handige knop ‘Uitstellen’ om bepaalde taken meteen op de langere baan te schuiven. En met langer bedoelen we ook meteen lánger, want het kan van een dag tot meteen een maand. Verder hebben taken drie verschillende prioriteitsniveaus en is er een handige kolom ‘te laat’, met een dwingend cijfer van gemiste deadlines, die je toch nog bij de les houdt. Remember The Milk is een gevestigde waarde geworden: de digitale to-dolijst bestaat al zo’n veertien jaar en heeft zes miljoen wereldwijde gebruikers. Maar ze blijft schitteren door haar onge­ëvenaarde eenvoud en haar al even ongeziene flexibiliteit in de chaos die soms komt kijken bij het afwerken van uw taken. Verder beschikt ze over een paar krachtige mogelijkheden, zoals het doorgeven van taken aan andere gezinsleden en het aangeven van locaties. Maar we kunnen de dienst, gezien de iets diepere mogelijkheden van de drie voorgaande, alleen aanraden voor gezinsgebruik.



www.rememberthemilk.com / Voor iOS en Android