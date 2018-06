'Lieg gewoon dat je twee dagen later terugkomt van vakantie'

VideoHet is een bekende vakantiekwaal. Kun je eindelijk genieten van je welverdiende rust, denk je alsnog aan... je werk. De taken die je nog had willen uitvoeren spoken door je hoofd en je telefoon biept weer dat er een nieuw mailtje is binnengekomen. Carrièrecoach en onze columniste Charlotte van 't Wout heeft drie tips om op vakantie je werk echt even achter je te laten.