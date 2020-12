Loonkloof: Nederlandse vrouw werkt nog altijd 51 dagen ‘gratis’

Salaris Youri (25): ‘Als ik volgend jaar mijn diploma heb schiet mijn salaris omhoog’

12 december Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Youri (25) werkt als ic-verpleegkundige in opleiding in een academisch ziekenhuis. Hij werkt 36 uur per week.