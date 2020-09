Marieke (45) laat zich omscholen tot juf: ‘Meteen kwam die twijfel: ben ik niet te oud?’

Ik was er door vrouwen, die mij voorgingen, al op gewezen: bij de Pabo komt veel zelfreflectie kijken. Nou, mijn lessen zijn nog niet eens begonnen en ik heb mezelf al het ongans gereflecteerd.

Het duurde eventjes eer het echt tot me doordrong, waar ik aan was begonnen. Het invullen van het aanmeldingsformulier is ook zóóó’n abstracte handeling. Pas toen de postbode ook voor de moeders des huizes een doos schoolboeken bracht, ‘hele mooie boeken’ stond er met stift op de doos, kwam het werkelijke besef: ik ga dit doen.

Meteen gevolgd door die eeuwige twijfel. Ben ik niet te oud? Kan ik nog wel leren? Weer zo’n midlifemuts die zo nodig moet, zanikten de kritische stemmen in mijn hoofd. Stemmen die we allemaal wel kennen. Stemmen die remmen.

Gelukkig was daar ook de mededeling dat ik een collegekaart zou krijgen én een studentnummer. Dat werkte als botox voor mijn ziel. September 1993 kreeg ik als eerstejaarsstudent geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen ook een collegekaart en studentnummer. Ik ben gewoon weer 18, heb ik besloten. Met dát verschil, dat ik nu wel op tijd begin met ‘leren’. Van vier kinderen wordt zelfs de grootste chaoot een structopaat met uitmuntende ‘planningskills’. Zo startte ik in de derde week van de zomervakantie al de voorbereidingen voor de gevreesde Pabo-rekentoets.

Nu moet u weten, dat ik behalve in winkels in kortingssituaties, sinds de vierde klas middelbare school nauwelijks nog heb ‘gerekend’. Ik heb er sinds mijn achtste een haat-en-een-klein-beetje-liefde-verhouding mee. Tafels leren? Drama. Breuken? Paniek. Maar ik vind sommetjes maken óók een hele rustgevende bezigheid, het is een soort puzzelen. Helaas heeft mijn nimmer aflatende slordigheid altijd zo’n negatieve invloed op de uitkomsten.

De eerste twee weken van mijn vierweekse rekenbootcamp (1,5 uur oefenen per dag) zonk de moed me geregeld in de schoenen. Maar hoe meer ik oefende, hoe meer stickers ik van het computerprogramma kreeg. Het vertrouwen voor mijn eerste toets eind augustus begon te groeien.

