Marieke had als zzp'er nooit collega's, nu heeft ze eindelijk weer mensen om zich heen

Dan vertelde ik bijvoorbeeld aan het einde van mijn werkdag tegen mijn man dat mijn collega’s in huilen waren uitgebarsten, omdat hun waterijsje van het stokje was gegleden of dat ik hun kont tijdens de lunchpauze had afgeveegd. Of dat ze in slaap waren gevallen tijdens een vergadering.



Ondanks de onzekerheid, heb ik nooit een seconde spijt gehad van mijn keuze. Het heeft mij ontzettend veel gehaast bespaard door moederziel alleen vanuit huis te werken. Nooit filestress om op tijd bij de opvang te zijn. Altijd een oplossing als er een kind ziek was. Ik vermorste geen tijd bij de koffieautomaat, wel heel veel op Twitter en ik hoefde nooit te vergaderen. Vooral voor dat laatste ben ik het universum oneindig dankbaar. Bovendien keurde mijn baas altijd al mijn ideeën goed.



Maar geen vaste werkkring betekent ook nooit een kerstpakket, geen eindejaarsuitkering, geen taart als er iemand jarig is, geen vakantiedagen en geen geld als je plat ligt met griep. Niemand die je even uit je inspiratieloze dal trekt. Ja, soms was het zo zonder collega’s best een beetje Remi, realiseer ik me sinds een aantal weken.