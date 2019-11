Medewerkers van de Belastingdienst voelen zich onveilig op hun werk

Minimumta­rief voor zzp’ers in de architec­tuur: een droom of wassen neus?

24 november Nederlandse architecten hebben een primeur. In hun nieuwe cao is voor het eerst een minimumtarief vastgesteld voor zelfstandigen. Zij moeten minstens 150 procent van het bruto uurloon krijgen dat collega’s in loondienst ontvangen. De Werkvereniging vreest echter dat de positie van zpp'ers in de architectuur er niet door zal verbeteren.